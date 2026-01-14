Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital, după ce a făcut infarct: "Nu-mi place"!

Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca, a făcut primele declarații după ce a suferit un infarct miocardic, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Artista se află întrenată la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să... stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca, la Spynews TV.

Sofia Vicoveanca: Nu-mi place toată povestea

Artista a mărturisit că în aceste zile grele are parte de susținerea fiului său, Vlad, singurul ei copil.

„Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (...) Nu-mi place toată povestea (...) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a mai declarat artista.