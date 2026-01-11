€ 5.0887
DCNews Stiri Sofia Vicoveanca a făcut infarct
Data actualizării: 16:08 11 Ian 2026 | Data publicării: 16:07 11 Ian 2026

Sofia Vicoveanca a făcut infarct
Autor: Bogdan Bolojan

sofia-vicoveanca_86288700 foto: Facebook Sofia Vicoveanca

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a fost internată de urgență.

 

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești, a ajuns la spital după un infarct miocardic. Artista, în vârstă de 84 de ani, a fost transportată la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4:00, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc.

Potrivit informațiilor disponibile, Sofia Vicoveanca a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Medicii au intervenit rapid și au decis internarea de urgență. Cadrele medicale au acționat conform protocolului în astfel de situații.

În prezent, cântăreața se află sub supraveghere medicală atentă, iar starea ei a fost stabilizată. Medicii monitorizează evoluția și nu oferă detalii suplimentare privind prognosticul sau durata internării.

"Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat dr. Tiberius Brădățan, conform cancan.ro

De ce este iubită Sofia Vicoveanca? 

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai respectate și iubite interprete de muzică populară din România, o figură emblematică a folclorului românesc.

Este asociată puternic mai ales cu zona Bucovinei, pe care a promovat-o timp de decenii prin doine, balade și cântece de dor, de jale sau de viață grea, multe dintre ele inspirate din folclorul arhaic.

Sofia Vicoveanca este cunoscută și pentru longevitatea carierei sale. A urcat pe scenă timp de 60 de ani.  A fost solistă a Ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava, una dintre cele mai importante instituții de profil din țară.

sofia vicoveanca
