Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant pentru Sofia Vicoveanca după infarctul suferit în toiul nopții

Data actualizării: 16:37 11 Ian 2026 | Data publicării: 16:31 11 Ian 2026

Autor: Andrei Itu

maria dragomiroiu sofia vicoveanca Foto Facebook - Maria Dragomiroiu

Renumita interpretă română de muzică populară Maria Dragomiroiu i-a transmis un mesaj Sofiei Vicoveanca, care a suferit un infarct miocardic în noaptea de sâmbătă spre duminică.

 

Sofiei Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, un simbol al muzicii românești, a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4:00, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc.

Acum, Maria Dragomiroiu a transmis un apel și un mesaj emcționant pentru Sofia Vicoveanca.

Maria Dragomiroiu, despre Sofia Vicoveanca: Este un simbol al muzicii românești

"Pentru doamna Sofia, mă rog acum, aici, acasă și tot ce am adus de la Mormântul Sfânt, aprind lumânări și mă rog pentru sănătate, pentru dumneaei, pentru că am adus multe lucruri frumoase, valoroase, pline de credință. Doamna Sofia Vicoveanca, nu mai trebuie să spun nimic eu în plus, deoarece ea este un simbol al muzicii românești.

Eu o iubesc de când eram mică, pentru că o ascultam cu atâta plăcere. Este o pagina de aur în cartea folclorului românesc. Este un om excepțional, de o blândețe rară. Nu deranjează pe nimeni niciodată! Chiar, de curând, m-am întâlnit la filmările pentru sărbătorile de iarnă, am făcut și poze, le-am pus pe Facebook", a spus Maria Dragomiroiu.

Rugăciuni către Dumnezeu pentru Sofia Vicoveanca

"Mă rog la Dumnezeu, să îi dea sănătate, pentru că mai sunt puțini artiști valoroși, care ne încântă. Să îi prețuim și să ne bucurăm, să ne rugăm să le de-a Dumnezeu sănătate, să fim împreună, să ne bucurăm de viață, pe acest pământ", a mai declarat Maria Dragomiroiu, la România TV.

Foto

Renumitele artiste de muzică populară, de la stânga la dreapta: Sofia Vicoveanca, Niculina Stoican și Maria Dragomiroiu - Sursa foto Facebook Maria Dragomiroiu

Vezi și - Sofia Vicoveanca a făcut infarct 

