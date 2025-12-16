Ce conțin cadourile în valoare de 1.000.000 de dolari pentru actorii de la Globurile de Aur 2026

Anul acesta, toți câștigătorii și prezentatorii Globurilor de Aur 2026 vor avea posibilitatea să aleagă până la nouă beneficii dintr-o selecție impresionantă de experiențe de lux, călătorii exotice, tratamente de wellness și băuturi rare.

De la vile private în Maldive și reședințe subacvatice, până la vinuri de colecție în valoare de sute de mii de dolari, cadoul din acest an marchează începutul sezonului premiilor cu un nivel de opulență rar întâlnit.

Globurile de Aur vor marca începutul cursei pentru premiile din 2026 și al lungului drum către Oscaruri, la care vor participa diverse vedete.

Fie că este vorba de actori care se luptă pentru premii, precum The Rock, Timothée Chalamet, Ariana Grande și Emma Stone, sau pur și simplu de alte vedete care au avut norocul să fie invitate, toți câștigătorii și prezentatorii vor primi o pungă de cadouri și vor putea alege până la nouă premii din ea.

În timp ce în anii precedenți au fost cadouri la fel de scumpe, care ar fi putut conține și 1.000.000 de dolari în numerar sub scaune, cea din acest an pare să fie cea mai extravagantă din ultima perioadă, conform Ladbible.

Poate vă întrebați de ce vedetele deja extrem de bogate au nevoie de pungi de cadouri pline cu produse gratuite, călătorii care le schimbă viața și băuturi alcoolice scumpe pe care și le-ar putea permite fără probleme. Răspunsul este că nu au nevoie, dar brandurile implicate vor dona gratuit produsele lor pentru a beneficia de marketingu, dacă au noroc și vedetele se pozează cu ele.

Experiențe de călătorie

Unul dintre principalele elemente ale acestor cadouri sunt călătoriile în jurul lumii. Cea mai scumpă dintre acestea este o ședere de trei nopți în Maldive, într-o vilă cu șase dormitoare, ceva care ar costa aproximativ 80.000 de dolari, dar cinci vedete norocoase o vor primi gratuit.

Probabil că cel mai unic dintre premii este un sejur la The Muraka, „prima reședință subacvatică din lume”, urmat de un sejur la o altă vilă din Maldive, ceva care în mod normal ar costa 70.000 de dolari.

Adăugați la asta o ședere de șase nopți în Noua Zeelandă, în valoare de 30.000 de dolari sau închirierea unui iaht de lux în Indonezia, în valoare de 60.000 de dolari. Chiar și participarea la o ceremonie de premiere probabil destul de plictisitoare pare o recompensă meritorie pentru a avea acces la aceste premii.

Frumusețe, wellness și băutură

Celelalte două secțiuni de premii acoperă frumusețea, wellness-ul, vinul, băuturile spirtoase și trabucurile și includ unele premii incredibil de scumpe.

Știați că un abonament la sala de sport poate valora 7.500 de dolari? Unii dintre norocoșii care vor fi primii care vor revendica acest premiu vor avea acces la DOGPOUND și la „o experiență exclusivă de închiriere completă a clubului într-o sală de sport ultra-privată”.

Un singur participant la Globurile de Aur 2026 va primi și cel mai scump premiu: nouă sticle ultra-rare de Liber Pater, care vor avea o valoare de 210.000 de dolari.

Premiile funcționează, în esență, pe baza principiului „primul venit, primul servit” și vor fi disponibile pentru toți câștigătorii și prezentatorii.

Lista completă a premiilor posibile - Călătorii și experiențe:

Casa Bellamar by Destinations in Paradise: sejur de trei nopți în San Jose del Cabo, Mexic, într-o vilă pe malul mării (25.000 de dolari, disponibil pentru cinci câștigători)

Celestia Phinisi: închiriere de cinci zile a unui iaht de lux în Triunghiul de Corali din Indonezia (60.000 de dolari, disponibil pentru toți participanții)

Conrad Koh Samui: trei nopți în Golful Thailandei la The Royal Villa (15.370 USD, disponibil pentru trei câștigători)

Conrad Maldives Rangali Island: ședere de două nopți la The Muraka, prima reședință subacvatică din lume, urmată de o ședere de două nopți la Rangali Ocean Pavilion (70.000 USD, disponibil pentru cinci câștigători)

Conrad Singapore Orchard: patru nopți de cazare în Singapore la Premium Suite (12.000 USD, disponibil pentru trei câștigători)

Flockhill, ROKI și Minaret: șase nopți de cazare în trei cabane de lux din Noua Zeelandă (31.307 USD, disponibil pentru un câștigător)

Foley Entertainment Group: patru nopți de cazare în Noua Zeelandă la Wharekauhau Country Estate, cu o cină privată cu vinificatorul (14.450 USD, disponibil pentru 20 de câștigători)

Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa: trei nopți de cazare în Maldive la The Residence, o vilă cu șase dormitoare (80.000 USD, disponibil pentru cinci câștigători)

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve: sejur de trei nopți în Bali, Indonezia (5.800 USD, disponibil pentru trei beneficiari)

Naturhotel Forsthofgut: sejur de trei nopți în Leogang, Austria (11.500 USD, disponibil pentru cinci beneficiari)

Robb Report: Test drive cu cele mai râvnite vehicule din 2027 la The Concours Club din Boca Raton, Florida (31.400 $, disponibil pentru un singur câștigător)

Robb Report: Două bilete la Car of the Year (31.400 $, disponibil pentru un singur câștigător)

Round Hill Hotel and Villas: sejur de trei nopți în Montego Bay, Jamaica, la The Estate Villa (30.000 USD, disponibil pentru un beneficiar)

The Reserve at Grace Bay by Beach Enclave: sejur de trei nopți în Insulele Turks și Caicos, într-o vilă pe malul mării (50.000 USD, disponibil pentru șase beneficiari)

Umana Bali, LXR Hotels & Resorts: patru nopți de cazare în Bali, Indonezia, la Panoramic Ocean View Villa (21.000 $, disponibil pentru trei câștigători)

Waldorf Astoria Bangkok: patru nopți de cazare în Bangkok, Thailanda, la Royal Suite (20.500 $, disponibil pentru trei câștigători)

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi: Ședere de trei nopți în Maldive, la Grand Overwater Villa (26.000 $, disponibil pentru șase câștigători)

XO: Acces în culisele cursei W.E.C. din 2026 și un bonus de 5% pentru zborul cu avionul privat, în valoare de până la 10.000 $ (14.000 $, disponibil pentru cinci câștigători)

Frumusețe și wellness:

Beau Domaine: rutina de îngrijire a pielii a lui Brad Pitt cu The Serum și The Cream (273 $, disponibil pentru toți destinatarii)

Cellcosmet: un set de îngrijire a pielii cu Active Tonic și Ultra Intensive Elasto Collagen XT (445 $, disponibil pentru toți destinatarii)

CurrentBody Skin: o cască LED de ultimă generație pentru creșterea părului (860 $, disponibilă pentru toți destinatarii)

DOGPOUND: O experiență exclusivă de închiriere completă a clubului la o sală de sport ultra-privată (7.500 $, disponibilă pentru cinci destinatari)

Elysium Health: Un abonament de un an la un supliment recomandat de medici pentru îmbătrânire sănătoasă, Basis (480 $, disponibil pentru toți destinatarii)

Guerlain Wellness Spa Waldorf Astoria New York / Guerlain Wellness Spa Regent Santa Monica: Experiență de masaj Time Together pentru două persoane (480 $, disponibil pentru 25 de destinatari)

Maison Devereux: Un abonament de un an la The Golden Circle, precum și un set de șampon și balsam auriu (21.000 $, disponibil pentru trei destinatari)

Perfumehead: Alegeți un parfum din colecția Extrait de Parfum (615 $, disponibil pentru toți destinatarii)

Robb Report: Două bilete la prima retragere de wellness a Robb Report, Re:Well (20.000 $, disponibil pentru doi destinatari)

Sothys: Sothys x Bernardaud Porcelaine La Crème 128 (640 $, disponibil pentru toți destinatarii)

TRONQUE: Cutie spa cu lapte de corp triplu activ, ser exfoliant pentru corp, unt fermizant și o perie ionică uscată (465 $, disponibil pentru toți destinatarii)

Vin, băuturi spirtoase și trabucuri:

672 Napa Valley Wine Club by Robb Report: Abonament Discovery Level cu trei sticle (300 $, disponibil pentru trei destinatari)

Cygnet: O sticlă de Cygnet 22 și 77, precum și o pereche de pahare de martini și rocks de Erik Lorincz (500 $, disponibil pentru toți destinatarii)

Isle of Harris Distillery: O cutie cu șase sticle de whisky dintr-un butoi produs exclusiv pentru destinatari (1.080 $, disponibil pentru aproximativ 35 de destinatari)

Liber Pater: Nouă sticle ultra-rare de vin francez din 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018, 2019 (210.000 $, disponibil pentru un beneficiar)

Liber Pater: Două bilete la Jubileul de la domeniul Liber Pater din Bordeaux (117.000 $, disponibil pentru un singur destinatar)

Liquid Icons: Două bilete la Golden Vines 2026 (30.000 $, disponibil pentru un singur destinatar)