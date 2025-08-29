Ariana Grande anunţă un nou turneu, cu spectacole în America de Nord şi Regatul Unit

Vedeta pop americană Ariana Grande a anunţat că va susţine un nou turneu internaţional în anul 2026, informează joi DPA, citată de Agerpres.

În vârstă de 32 de ani, cântăreaţa Ariana Grande, care a câştigat două premii Grammy şi este cunoscută mai ales pentru piesele sale de mare succes "Problem", "7 Rings" şi "Thank U, Next", s-a remarcat anul trecut şi în cinematografie, interpretând personajul Glinda în adaptarea în două părţi a musicalului "Wicked".

Turneul ei "Eternal Sunshine" poartă numele celui de-al şaptelea album de studio al său, care a fost lansat pe piaţă în martie 2024.

Cântăreaţa americană şi-a anunţat viitorul turneu internaţional printr-un mesaj publicat joi pe Instagram, care a inclus şi datele la care vor avea loc concertele programate în cadrul acestui eveniment. "Ne vedem anul viitor", a adăugat ea.

Anunţul a venit cu puţin timp înainte de lansarea filmului "Wicked: For Good", care va avea premiera în cinematografe în luna noiembrie.

Turneul ei din 2026 va începe în iunie şi o va duce pe vedeta pop în oraşe din America de Nord, inclusiv Los Angeles, New York, Boston, Chicago şi Montreal, înainte de a se încheia cu cinci spectacole la O2 Arena din Londra, în august.

Vedeta din filmul "Wicked" a lansat în luna martie versiunea deluxe a albumului "Eternal Sunshine", împreună cu un scurtmetraj intitulat "Brighter Days Ahead".

Albumul deluxe conţine cinci piese noi: "Hampstead", "Twilight Zone", "Warm", "Dandelion" şi "Past Life".

Ariana Grande a devenit faimoasă în calitate de actriţă a postului TV pentru copii şi adolescenţi Nickelodeon, jucând în serialul de succes "Victorious" înainte să îşi lanseze albumul de debut, "Yours Truly", în 2013.

Biletele pentru etapa nord-americană a turneului "Eternal Sunshine Tour" vor fi puse în vânzare pe 10 septembrie, iar biletele pentru concertele din Londra vor fi disponibile începând cu data de 18 septembrie.

