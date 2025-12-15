€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Internațional Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington
Data publicării: 22:51 15 Dec 2025

Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington
Autor: Anca Murgoci

Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu un consilier de-ai președintelui Donald Trump. Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu un consilier de-ai președintelui Donald Trump.
 

Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu un consilier de-ai președintelui Donald Trump.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui american Donald Trump. 

Predoiu: „O întâlnire bună la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui Trump”

Cătălin Predoiu a fost primit la Casa Albă de Jarrod Agen, directorul Consiliului Național pentru Controlul Energetic. Momentul a fost semnalat de ministrul român pe contul său X, unde a scris: „O întâlnire bună la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui Trump”.

Cătălin Predoiu a repostat și mesajul consilierului american, care a vorbit despre rolul strategic al României în domeniul energetic: „România este un partener-cheie în transportul de GNL din SUA prin Coridorul Vertical în Europa Centrală și de Est. Am făcut deja progrese semnificative în asigurarea unor acorduri de export de GNL din SUA și am avut plăcerea să ne întâlnim cu ministrul Cătălin Predoiu din România (...) pentru a accelera următorii pași în cadrul alianței noastre energetice esențiale”.

Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award

Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianța 2025, desfășurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Distincția onorează contribuția sa la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii.

Premiul recunoaște o carieră de peste trei decenii în serviciul public, în care Cătălin Predoiu s-a remarcat prin promovarea statului de drept și a independenței justiției. În mandatele sale de ministru al justiției, acesta a coordonat modernizarea sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creșterea transparenței, întărirea mecanismelor anticorupție și introducerea unor soluții digitale menite să îmbunătățească accesul la justiție.

VEZI ȘI: Zuckerman: După tot binele făcut de Predoiu pentru România, să îndrepți politic strada împotriva lui este o mizerie și o nedreptate 

Alianța este o organizație non-profit națională din Statele Unite, dedicată consolidării legăturilor culturale, economice și de securitate dintre România și SUA. Gala anuală Alianța este evenimentul său de referință, reunind lideri politici, diplomați și reprezentanți ai societății civile pentru a celebra realizările care întăresc parteneriatul româno-american, conform site-ului https://www.alianta.org.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin predoiu
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Mesaj regal cu greutate istorică: Lecția Regelui Mihai despre SUA și libertatea Europei
Publicat acum 33 minute
Kelemen Hunor estimează o scădere a inflației la începutul anului viitor
Publicat acum 57 minute
Ce program are Sania lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025. Alte activități la târgul de Crăciun
Publicat acum 58 minute
FBI a dejucat un complot terorist care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close