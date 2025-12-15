Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui american Donald Trump.

Predoiu: „O întâlnire bună la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui Trump”

Cătălin Predoiu a fost primit la Casa Albă de Jarrod Agen, directorul Consiliului Național pentru Controlul Energetic. Momentul a fost semnalat de ministrul român pe contul său X, unde a scris: „O întâlnire bună la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui Trump”.

Cătălin Predoiu a repostat și mesajul consilierului american, care a vorbit despre rolul strategic al României în domeniul energetic: „România este un partener-cheie în transportul de GNL din SUA prin Coridorul Vertical în Europa Centrală și de Est. Am făcut deja progrese semnificative în asigurarea unor acorduri de export de GNL din SUA și am avut plăcerea să ne întâlnim cu ministrul Cătălin Predoiu din România (...) pentru a accelera următorii pași în cadrul alianței noastre energetice esențiale”.

Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award

Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianța 2025, desfășurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Distincția onorează contribuția sa la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii.

Premiul recunoaște o carieră de peste trei decenii în serviciul public, în care Cătălin Predoiu s-a remarcat prin promovarea statului de drept și a independenței justiției. În mandatele sale de ministru al justiției, acesta a coordonat modernizarea sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creșterea transparenței, întărirea mecanismelor anticorupție și introducerea unor soluții digitale menite să îmbunătățească accesul la justiție.

Alianța este o organizație non-profit națională din Statele Unite, dedicată consolidării legăturilor culturale, economice și de securitate dintre România și SUA. Gala anuală Alianța este evenimentul său de referință, reunind lideri politici, diplomați și reprezentanți ai societății civile pentru a celebra realizările care întăresc parteneriatul româno-american, conform site-ului https://www.alianta.org.