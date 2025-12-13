€ 5.0904
DCNews Stiri Internațional Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas. Era unul dintre capii masacrului din 7 octombrie 2023
Data publicării: 20:54 13 Dec 2025

BREAKING NEWS Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas. Era unul dintre capii masacrului din 7 octombrie 2023
Autor: Anca Murgoci

gest-netanyahu-dr-herman-berkovits_04678100 Foto: Agerpres
 

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut un anunț de ultimă oră.

Armata israeliană a anunțat uciderea unui comandant Hamas, Raed Saed. Acesta este considerat drept unul dintre capii care au planificat masacrul asupra Israelului din 7 octombrie 2023. 

De ce a fost asasinat comandantul Hamas, Raed Saed

Într-o conferință de presă, premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al Apărării Israel Katz au zis că au inițiat atacul ca răzbunare pentru rănirea a doi soldați israelieni în urma detonării unui dispozitiv exploziv de către Hamas.

Surse IDF au oferit și alte exemple de soldați răniți la ordinul lui Sa'ad în ultimele săptămâni.

Raed Saed a fost unul dintre puținii oficiali Hamas în viață, implicați direct în planificarea invaziei din 7 octombrie și a masacrării a aproximativ 1.200 de israelieni, majoritatea civili.

Forțele din Israel au declarat că au primit informații în timp real că acesta efectua o călătorie în partea de vest a orașului Gaza și au acționat prompt pentru a-l ucide.

Papa Leon: Aceasta e singura soluție pentru conflictul israeliano-palestinian 

A doua fază a încetării focului în Fâșia Gaza a fost suspendată, în contextul în care Israelul susține că gruparea Hamas încalcă termenii înțelegerii. Conform oficialilor israelieni, Hamas continuă să se reînarmeze în loc să dea semne de demobilizare. Până acum a respins ideea de a preda controlul enclavei către forțe internaționale, așa cum prevedea acordul de armistițiu.

hamas
benjamin netanyahu
Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas. Era unul dintre capii masacrului din 7 octombrie 2023
