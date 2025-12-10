Un italian, dornic să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova, a aterizat în Cracovia - VIDEO

Un tânăr italian care își dorea mult să viziteze Târgul de Crăciun de la Craiova, după ce a văzut pe Internet imagini de acolo, a confundat frumosul oraș din sud-vestul țării noastre cu Cracovia și a aterizat în Polonia în loc de România. Se pare că acesta a comis greșeala atunci când și-a rezervat bilete, fără să-și dea seama că e vorba despre orașe total diferite, care se află în țări diferite.

Tânărul, cunoscut pe rețelele sociale sub pseudonimul „Brandon”, a devenit viral după ce și-a povestit gafa într-un videoclip postat pe TikTok. Se pare că și-a dat seama că a greșit abia atunci când avionul a aterizat și s-a trezit în centrul vechi al Cracoviei, unul dintre cele mai vechi și importante orașe poloneze. Nu s-a supărat, ci a ales să trateze situația cu umor, bucurându-se până la urmă de spiritul sărbătorilor în Polonia.

„Fii atent să nu faci ca mine”

„Am greșit, dar e frumos și în Polonia!” a spus tânărul italian într-un videoclip filmat în centrul istoric al Cracoviei.

„Târguri de Crăciun? Fii atent să nu faci ca mine”, a scris acesta în descrierea videoclipului în care a arătat imagini cu vestita sanie a lui Moș Crăciun de la Târgul de Crăciun din Craiova - ceea ce își dorea de fapt să vadă, apoi imagini cu târgul din Cracovia, acolo unde a ajuns.

Videclipul a fost distribuit de mii de persoane și a primit sute de comentarii. Unii internauți s-au amuzat de confuzia tânărului italian, alții în schimb, l-au sfătuit să meargă și la Târgul de Crăciun din Craiova, lăudând frumusețea acestuia, dar avertizându-l să fie mai atent atunci când își cumpără biletele de avion.