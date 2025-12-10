OMV Petrom deschide următorul capitol pentru securitatea energetică a României

OMV Petrom intra într-o etapă decisivă pentru viitorul energetic al României, punând pe masă un set amplu de proiecte care vizează atât noile resurse din Marea Neagră, cât și revitalizarea zăcămintelor mature de pe uscat. Compania accelerează investițiile în Neptun Deep, pregătește noi operațiuni de explorare offshore și extinde activitățile onshore, în timp ce negociază cu statul român un cadru stabil pentru următorii 15 ani de producție. Toate aceste direcții conturează o strategie pe termen lung care poate transforma România într-un pilon energetic regional, iar detaliile fiecărui pas au fost prezentate de companie.

“OMV Petrom a fost și rămâne un partener de durată pentru România în dezvoltarea resurselor naturale ale țării. Istoric, industria petrolieră din România a avut un rol important în economie. Împreună cu statul român, deschidem acum următorul capitol pentru sectorul energetic, asigurând continuitate și creșterea prezenței regionale a României. În această nouă etapă, ne propunem să continuăm explorarea și dezvoltarea de oportunități de amploare pentru resurse de gaze naturale în ape de mare adâncime, concentrându-ne totodată pe continuarea explorării și dezvoltării zăcămintelor mature din România", a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Acest lucru este susținut de progresul semnificativ al activităților de petrol și gaze ale companiei, în mai multe domenii.

1. Dezvoltarea Neptun Deep

OMV Petrom, împreună cu Romgaz, continuă dezvoltarea Neptun Deep, cu investiții estimate de până la 4 miliarde EUR. Proiectul progresează conform planului pentru obținerea primelor gaze naturale în 2027. Activități cheie sunt în desfășurare pentru a debloca resurse recuperabile estimate la ~100 miliarde metri cubi. Forajul este în curs în zăcământul Pelican Sud pentru a finaliza cele patru sonde de producție, platforma urmând să se mute până la sfârșitul anului la zăcământul Domino, pentru a fora cele șase sonde rămase, în ape de mare adâncime.

Extinderea proiectului Neptun Deep marchează una dintre cele mai importante inițiative energetice ale României din ultimele decenii. Stabilitatea cronologică a lucrărilor și mobilizarea simultană a mai multor echipe tehnice arată că proiectul se desfășoară într-un ritm susținut, fără întârzieri semnificative. Pentru România, începutul producției în 2027 nu reprezintă doar un obiectiv tehnic, ci un punct de inflexiune pentru reducerea dependenței de importuri și pentru consolidarea poziției țării pe piața regională de gaze.

2. Explorarea în ape de mare adâncime în România

În ceea ce privește explorarea viitoare offshore, OMV Petrom, ca operator, împreună cu partenerul Romgaz, au contractat platforma Transocean Barents pentru a începe forajul, imediat după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep.

„Sonda Anaconda-1 va fi forată în ape cu adâncime de aproximativ 1.500 de metri, la 200 km de Constanța, pentru a explora un nou prospect în Perimetrul XIX Neptun. Adâncimea totală a sondei este estimată să ajungă la aproape 3.800 de metri. Costul total planificat al sondei este de până la 90 de milioane EUR. Acest lucru este susținut de prelungirea licenței de explorare pentru acest perimetru", a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil pentru Explorare și Producție.

Această etapă marchează tranziția României către o explorare offshore avansată, la standarde similare cu cele din Marea Nordului. Contractarea unei platforme specializate precum Transocean Barents ne arată un nivel ridicat de complexitate tehnologică și o ambiție clară de a identifica noi rezerve relevante comercial. Dacă sonda Anaconda-1 va confirma potențialul estimat, România ar putea deschide un nou ciclu de proiecte offshore, cu impact semnificativ asupra pieței gazelor din regiune.

3. Continuarea activităților de explorare onshore

Pentru a asigura nevoile energetice ale României, este de asemenea esențial să continuăm explorarea onshore, pentru a debloca potentiale resurse suplimentare. Aceste activități de explorare includ investiții pentru studii seismice și activități de foraj, ca urmare a recentei extinderi a licenței de explorare onshore în 7 perimetre.

Explorarea onshore rămâne o componentă critică pentru stabilitatea aprovizionării interne, mai ales în contextul declinului natural al zăcămintelor mature. Extinderea licențelor în noi perimetre permite companiei să analizeze zone care nu au fost suficient explorate în trecut și să identifice resurse cu potențial mediu sau ridicat. Reluarea studiilor seismice, împreună cu folosirea unor tehnologii moderne de analiză geologică, crește șansele de a descoperi noi rezerve exploatabile în anii următori.

4. Principii convenite pentru prelungirea acordurilor petroliere de producție cu 15 ani

OMV Petrom a început împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon procesul de extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043.

În acest context, OMV Petrom și statul român au convenit asupra unui set de obiective legale și contractuale, inclusiv soluționarea unor aspecte esențiale aflate în discuție, importante pentru viitoarele investiții în explorare și producție în România. Acest set de obiective include modificări ale redevențelor și impozitării specifice, cu întărirea stabilității fiscale pe viitor, precum și ajungerea la un acord privind obligațiile istorice de mediu și abandonare.

Mai exact, se preconizează că redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor.

În viitor, obligațiile istorice de mediu și abandonare conform Anexei P a contractului de privatizare estimate la aproximativ 600 mn EUR (sumă pe termen lung neactualizată la valoarea prezentă) sunt preconizate a fi suportate de OMV Petrom pe propriile costuri.

Impactul net al obiectivelor convenite va fi comunicat după finalizarea acestora, atât din perspectivă legislativă cât și contractuală, estimată pentru primul trimestru din 2026.

OMV Petrom este cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu aproximativ 20 de miliarde EUR investiți

Stabilirea acestor principii reprezintă unul dintre pașii administrativi esențiali pentru continuitatea investițiilor pe termen lung în sectorul energetic. OMV Petrom este cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu aproximativ 20 de miliarde EUR investiți în ultimii 20 de ani și cel mai mare contribuabil la bugetul statului, cu aproximativ 44 de miliarde EUR în taxe și dividende plătite între 2005 și 2024.

Prelungirea acordurilor până în 2043 oferă companiei predictibilitatea necesară pentru proiecte de mare anvergură, dar presupune și costuri suplimentare, prin majorarea redevențelor și asumarea obligațiilor de mediu. În același timp, statul obține garanția că resursele vor continua să fie exploatate în condiții moderne, cu un cadru fiscal revizuit și adaptat interesului național. Compania furnizează aproximativ o treime din cererea României pentru gaze naturale și carburanți și până la 10% din energia electrică generată local. Astfel, capitolul de securitate energetică pentru țara noastră capătă mai multă perspectivă ca niciodată.

