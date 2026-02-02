€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri O fetiță și fratele ei și-au pierdut viața după ce au căzut într-un pârâu din Sibiu
Data actualizării: 23:21 02 Feb 2026 | Data publicării: 19:12 02 Feb 2026

O fetiță și fratele ei și-au pierdut viața după ce au căzut într-un pârâu din Sibiu
Autor: Tiberiu Vasile

Doi copii din Sibiu au căzut într-un pârâu. O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața, iar salvatorii îi caută fratele Imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

O fetiță în vârstă de 6 ani și fratele ei de 9 ani au murit, luni, după ce a căzut într-un pârâu din apropierea locuinței.

Update:

„În urma verificărilor efectuate, minorul de 9 ani a fost găsit, însă, din păcate, echipajele medicale au declarat decesul acestuia. Trupul a fost extras din apă”, a transmis IPJ Sibiu.

Potrivit Poliției, sesizarea a fost primită în jurul orei 16:25, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul celor doi minori.

Știre inițială: O tragedie a lovit comunitatea din Chirpău, județul Sibiu. O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu, iar autoritățile desfășoară căutări intense pentru fratele ei. Incidentul s-a petrecut luni, în jurul amiezii.

Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, sesizarea a venit în jurul orei 16:25. O minoră ar fi căzut în pârâu, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului.

Operațiunea de căutare a celuilalt copil continuă

”Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.

Întrucât, din informaţiile obţinute de către poliţişti a rezultat că fetiţa era însoţită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanşat verificări de urgenţă în vederea găsirii băiatului”, a transmis IPJ Sibiu.

Operațiunea de căutare a fratelui continuă pe raza localității Chirpăr, implicând echipe ale pompierilor, poliției și voluntari locali. 

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit tragedia. În timp ce salvatorii lucrează fără oprire, familia celor doi copii se află în stare de șoc.

CITEȘTE ȘI: Incident grav la săniuș: Doi minori, internați cu arsuri de gradele II și III
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

copii
sibiu
morti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Cancelarul german Merz cere autonomie europeană față de SUA
Publicat acum 7 ore si 22 minute
Tot mai mulți minori apelează la linia unică de ajutor: Ministerul Sănătății începe un parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului
Publicat acum 7 ore si 32 minute
3 decese pe zi pe şoselele din România în 2025. Siguranţa rutieră, încotro? - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 45 minute
„Liber la negocieri” între SUA și Iran. Bogdan Chirieac: Trump nu glumește și ei știu asta
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Flagrant spectaculos la Arad: Polițist de la rutieră săltat direct din trafic după ce ar fi primit mită / Video
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close