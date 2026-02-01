€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Internațional Insula lui Epstein ar fi fost, de fapt, un kompromat KGB. Cum ar fi intrat în lumea spionajului (Daily Mail)
Data publicării: 11:47 01 Feb 2026

Insula lui Epstein ar fi fost, de fapt, un kompromat KGB. Cum ar fi intrat în lumea spionajului (Daily Mail)
Autor: Bogdan Bolojan

jeffrey epstein jeffrey epstein

Jeffrey Epstein, ar fi coordonat "cea mai mare operațiune de tip kompromat din lume”, potrivit unor surse din serviciile de informații citate de Daily Mail.

Rolul lui Epstein ar fi fost să aducă femei pentru persoane extrem de influente, cu scopul de a le compromite și de a le putea șantaja ulterior, relatează sursa citată. 

Apariția a peste trei milioane de documente noi întărește acuzațiile lansate de foști oficiali din domeniul securității: Epstein ar fi lucrat pentru Moscova și, posibil, ar fi avut legături și cu alte servicii secrete. 

În documentele publicate apar peste 1.000 de mențiuni legate de președintele rus Vladimir Putin și aproape 10.000 de referiri la Moscova. Potrivit surselor, Epstein ar fi obținut chiar audiențe cu Vladimir Putin după condamnarea sa din 2008 pentru recrutarea unei minore în scop de prostituție.

Analiștii cred că această legătură cu serviciile secrete ar putea explica stilul de viață extrem de luxos al lui Epstein, care nu se potrivea cu veniturile sale oficiale din activitatea de finanțist. Totuși, nu există documente care să dovedească direct că Putin sau agenți ruși au coordonat activitățile ilegale ale lui Epstein.

Sursele mai susțin că serviciile de informații americane au monitorizat ani la rând legăturile lui Epstein cu Rusia, însă autoritățile britanice ar fi fost mai prudente din cauza relației acestuia cu prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea.

Printre documente se află și un e-mail care susține că Bill Gates ar fi cerut unuia dintre consilierii lui Epstein medicamente pentru tratarea bolilor cu transmitere sexuală după relații cu "fete ruse”. Bill Gates a negat categoric informația, spunând că este "complet falsă”.

Un alt document confirmă că Epstein i-a propus prințului Andrew, în 2010, la doi ani după condamnare, să îi facă cunoștință cu o tânără rusoaică de 26 de ani, descrisă drept "frumoasă”.

Afacerile lui Epstein cu Robert Maxwell, magnat media britanic, bănuit că ar fi agent rus și găsit mort 

Experți americani în informații cred că Epstein a intrat în lumea spionajului prin afaceri cu Robert Maxwell, magnatul media britanic căzut în dizgrație, găsit mort în 1991, după ce ar fi căzut de pe iahtul său în Atlantic, în condiții neclare.

Fiica lui Maxwell, Ghislaine Maxwell, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de minore și alte infracțiuni legate de colaborarea cu Epstein. Cei doi s-ar fi cunoscut la scurt timp după moartea lui Robert Maxwell.

Surse din domeniul securității susțin că Robert Maxwell ar fi fost agent rus încă din anii ’70, implicat în operațiuni legate de emigrarea evreilor sovietici în Israel, cu sprijinul serviciului israelian Mossad.

În schimb, spun aceleași surse, Maxwell ar fi spălat bani rusești în Occident, cu ajutorul lui Epstein.

Jeffrey Epstein a fost găsit spânzurat în celula sa în 2019, însă familia sa susține că a fost ucis pentru a fi redus la tăcere.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video
Publicat acum 35 minute
De ce ne certăm pe lucruri mici. Ce ascunde conflictul în cuplu
Publicat acum 38 minute
Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Publicat acum 43 minute
Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 30 Ian 2026
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 30 Ian 2026
A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close