Insula lui Epstein ar fi fost, de fapt, un kompromat KGB. Cum ar fi intrat în lumea spionajului (Daily Mail)

Rolul lui Epstein ar fi fost să aducă femei pentru persoane extrem de influente, cu scopul de a le compromite și de a le putea șantaja ulterior, relatează sursa citată.

Apariția a peste trei milioane de documente noi întărește acuzațiile lansate de foști oficiali din domeniul securității: Epstein ar fi lucrat pentru Moscova și, posibil, ar fi avut legături și cu alte servicii secrete.

În documentele publicate apar peste 1.000 de mențiuni legate de președintele rus Vladimir Putin și aproape 10.000 de referiri la Moscova. Potrivit surselor, Epstein ar fi obținut chiar audiențe cu Vladimir Putin după condamnarea sa din 2008 pentru recrutarea unei minore în scop de prostituție.

Analiștii cred că această legătură cu serviciile secrete ar putea explica stilul de viață extrem de luxos al lui Epstein, care nu se potrivea cu veniturile sale oficiale din activitatea de finanțist. Totuși, nu există documente care să dovedească direct că Putin sau agenți ruși au coordonat activitățile ilegale ale lui Epstein.

Sursele mai susțin că serviciile de informații americane au monitorizat ani la rând legăturile lui Epstein cu Rusia, însă autoritățile britanice ar fi fost mai prudente din cauza relației acestuia cu prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea.

Printre documente se află și un e-mail care susține că Bill Gates ar fi cerut unuia dintre consilierii lui Epstein medicamente pentru tratarea bolilor cu transmitere sexuală după relații cu "fete ruse”. Bill Gates a negat categoric informația, spunând că este "complet falsă”.

Un alt document confirmă că Epstein i-a propus prințului Andrew, în 2010, la doi ani după condamnare, să îi facă cunoștință cu o tânără rusoaică de 26 de ani, descrisă drept "frumoasă”.

Afacerile lui Epstein cu Robert Maxwell, magnat media britanic, bănuit că ar fi agent rus și găsit mort

Experți americani în informații cred că Epstein a intrat în lumea spionajului prin afaceri cu Robert Maxwell, magnatul media britanic căzut în dizgrație, găsit mort în 1991, după ce ar fi căzut de pe iahtul său în Atlantic, în condiții neclare.

Fiica lui Maxwell, Ghislaine Maxwell, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de minore și alte infracțiuni legate de colaborarea cu Epstein. Cei doi s-ar fi cunoscut la scurt timp după moartea lui Robert Maxwell.

Surse din domeniul securității susțin că Robert Maxwell ar fi fost agent rus încă din anii ’70, implicat în operațiuni legate de emigrarea evreilor sovietici în Israel, cu sprijinul serviciului israelian Mossad.

În schimb, spun aceleași surse, Maxwell ar fi spălat bani rusești în Occident, cu ajutorul lui Epstein.

Jeffrey Epstein a fost găsit spânzurat în celula sa în 2019, însă familia sa susține că a fost ucis pentru a fi redus la tăcere.