Rusia, semnal de alarmă înainte de expirarea tratatului START III. Ce mesaj i-a transmis lui Trump

Kremlinul l-a avertizat joi pe preşedintele american Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces "lung şi dificil", după ce fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a subliniat că, înaintea încheierii unui astfel de tratat, "este necesară o normalizare elementară a relaţiilor ruso-americane", ceea ce din punctul de vedere al Moscovei implică şi respectarea de către SUA a "intereselor fundamentale de securitate" ale Rusiei, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

"Elaborarea unui tratat nou va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi", a declarat la conferinţa sa de presă zilnică purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

El a reamintit o declaraţie a lui Trump, în care acesta a susţinut că semnarea unui nou tratat care să înlocuiască START III nu ar fi o problemă. "Expiră documentul? Vom face unul nou, care va fi şi mai bun", a susţinut Trump într-un interviu acordat recent publicaţiei New York Times.

"Noi încă aşteptăm, dar termenul de expirare se apropie. Nu avem niciun răspuns din partea SUA" la propunerile formulate de Rusia, a semnalat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. El s-a referit astfel la propunerea prezentată de Putin în septembrie 2025 privind prelungirea cu un an a limitelor privind armamentul strategic prevăzute în Tratatul Noul START (sau START III).

Peskov a mai avertizat în acest context că încetarea aplicării ultimului tratat de dezarmare încheiat între cele două puteri nucleare creează "din punct de vedere juridic o lacună în acest domeniu". "Acesta va fi o lacună importantă care cu greu va răspunde intereselor popoarelor celor două ţări şi ale întregii planete, întrucât vorbim despre stabilitatea strategică globală", a argumentat el.

VEZI ȘI: India reia dialogul diplomatic cu Liga Arabă după un deceniu de pauză

Moscova menține oferta de prelungire a tratatului START III

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul preşedinte Dmitri Medvedev, a reamintit luni Washingtonului că propunerea rusă de prelungire a actualului tratat cu un an este în continuare valabilă. "Implementarea iniţiativei ruse ar putea presupune o contribuţie importantă la asigurarea securităţii globale şi la extinderea dialogului strategic cu SUA", a declarat el pentru ziarul Kommersant.

Dmitri Medvedev, care a semnat tratatul START III în 2010 cu preşedintele american de atunci, Barack Obama, a subliniat că reluarea în viitor a unei cooperări "productive" în materie de control a armamentului este direct legată de crearea "condiţiilor favorabile acesteia". În primul rând, a explicat el, "este necesară o normalizare elementară a relaţiilor ruso-americane".

"Trebuie să ne asigurăm că Washingtonul este dispus în mod real, nu doar prin declaraţii, ci şi în practică, să respecte interesele noastre fundamentale de securitate. Şi că este capabil să colaboreze de pe poziţii de egalitate pentru a reduce potenţialul de conflict", a continuat fostul preşedinte rus.

El a remarcat în acest sens că semnalele venite de la Washington "sunt în mod clar insuficiente". Prin urmare, consideră Medvedev, "este mai bine să nu existe niciun START IV decât să existe un acord care maschează neîncrederea reciprocă şi provoacă o cursă a înarmărilor în alte ţări".

Rusia a suspendat pe 21 februarie 2023 aplicarea tratatului START III, motivând că Statele Unite au furnizat Ucrainei armament cu rază lungă de acţiune care a fost folosit împotriva bazelor strategice ruse. În urma acestei decizii, specialiştii occidentali nu au mai putut să inspecteze instalaţiile ruseşti.

Tratatul plafonează pentru fiecare dintre cele două cele mai mari puteri nucleare numărul armelor nucleare strategice la 1.550 de focoase şi 700 de sisteme de rachete balistice, număr cumulat pentru toate componentele triadei nucleare, adică forţele terestre, navale şi aeriene.



VEZI ȘI: CNN: Trump, mai aproape ca oricând de un nou atac în Iran. Ce obiective sunt vizate de armata americană