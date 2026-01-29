Marina americană își întărește prezența militară în Orientul Mijlociu

Marina americană (US Navy) a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial american pentru Reuters, "pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere".

Oficialul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, a afirmat că USS Delbert D. Black a intrat în regiune în ultimele 48 de ore. "Astfel, numărul distrugătoarelor în Orientul Mijlociu se ridică la şase, împreună cu un portavion şi alte trei fregate din programul Littoral Combat Ship (LCS), o clasă de nave de război rapide şi agile proiectate de US Navy pentru a opera în medii apropiate de ţărm.

Distrugătorul USS Delbert D. Black (DDG-119), din clasa Arleigh-Burke, a intrat în dotarea marinei americane în 2020.

Sosirea acestei noi nave de război în regiune a fost anunţată în premieră de postul de televiziune CBS News, potrivit Agerpres.

Pakistan și Iran discută pacea regională

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, şi preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, au discutat joi despre pacea din regiunea lor într-o convorbire care are loc pe fondul unei escaladări a tensiunilor între Teheran şi Washington, informează EFE.

"Am vorbit astăzi cu fratele meu, preşedintele Masud Pezeshkian al Iranului. Am schimbat opinii despre evoluţia situaţiei regionale şi am fost de acord că dialogul susţinut şi angajamentul diplomatic sunt vitale pentru pace, securitate şi dezvoltare în regiunea noastră", a declarat prim-ministrul pakistanez într-un mesaj publicat pe profilul său de pe reţeaua socială X.

Sharif a adăugat că Islamabad şi Teheran şi-au reafirmat angajamentul de a continua să-şi îmbunătăţească relaţiile, pe care le-a descris ca fraterne, printr-un dialog regulat la nivel înalt şi prin cooperare instituţională.

Conversaţia are loc după ce Statele Unite au trimis în apropierea coastelor Iranului portavionul militar Abraham Lincoln şi grupul său de escortă compus din trei distrugătoare.

Preşedintele Trump a afirmat miercuri că flota trimisă "este pregătită, dispusă şi capabilă să îşi îndeplinească rapid misiunea, cu rapiditate şi violenţă, dacă este necesar", comparând situaţia cu Venezuela, unde l-a arestat pe preşedintele Nicolas Maduro, şi a cerut Iranului să încheie un acord.

Iranul şi Pakistanul împart o frontieră de peste 900 de kilometri care traversează regiunea istorică Balucistan, până la Oceanul Indian, ambele ţări având graniţă cu Afganistanul.

În luna decembrie, ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, i-a transmis omologului său iranian, Abbas Araqchi, dorinţa Islamabadului pentru stabilitate în Republica Islamică, unde în ianuarie a avut loc un val de proteste în care au murit peste 3.000 de persoane, potrivit ONG-urilor din exil care se opun guvernului iranian, potrivit Agerpres.

