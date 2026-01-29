€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Marina americană își întărește prezența militară în Orientul Mijlociu
Data publicării: 19:55 29 Ian 2026

Marina americană își întărește prezența militară în Orientul Mijlociu
Autor: Elena Aurel

nava_26650600 Marina americană a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Marina americană a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, în contextul creșterii tensiunilor și al consolidării militare din regiune.

Marina americană (US Navy) a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial american pentru Reuters, "pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere".

Oficialul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, a afirmat că USS Delbert D. Black a intrat în regiune în ultimele 48 de ore. "Astfel, numărul distrugătoarelor în Orientul Mijlociu se ridică la şase, împreună cu un portavion şi alte trei fregate din programul Littoral Combat Ship (LCS), o clasă de nave de război rapide şi agile proiectate de US Navy pentru a opera în medii apropiate de ţărm.

Distrugătorul USS Delbert D. Black (DDG-119), din clasa Arleigh-Burke, a intrat în dotarea marinei americane în 2020.

Sosirea acestei noi nave de război în regiune a fost anunţată în premieră de postul de televiziune CBS News, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Noi imagini din SUA cu Alex Pretti. Cum se manifesta bărbatul înainte să fie ucis de agenții federali / video

Pakistan și Iran discută pacea regională 

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, şi preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, au discutat joi despre pacea din regiunea lor într-o convorbire care are loc pe fondul unei escaladări a tensiunilor între Teheran şi Washington, informează EFE.

"Am vorbit astăzi cu fratele meu, preşedintele Masud Pezeshkian al Iranului. Am schimbat opinii despre evoluţia situaţiei regionale şi am fost de acord că dialogul susţinut şi angajamentul diplomatic sunt vitale pentru pace, securitate şi dezvoltare în regiunea noastră", a declarat prim-ministrul pakistanez într-un mesaj publicat pe profilul său de pe reţeaua socială X.

Sharif a adăugat că Islamabad şi Teheran şi-au reafirmat angajamentul de a continua să-şi îmbunătăţească relaţiile, pe care le-a descris ca fraterne, printr-un dialog regulat la nivel înalt şi prin cooperare instituţională.

Conversaţia are loc după ce Statele Unite au trimis în apropierea coastelor Iranului portavionul militar Abraham Lincoln şi grupul său de escortă compus din trei distrugătoare.

Preşedintele Trump a afirmat miercuri că flota trimisă "este pregătită, dispusă şi capabilă să îşi îndeplinească rapid misiunea, cu rapiditate şi violenţă, dacă este necesar", comparând situaţia cu Venezuela, unde l-a arestat pe preşedintele Nicolas Maduro, şi a cerut Iranului să încheie un acord.

Iranul şi Pakistanul împart o frontieră de peste 900 de kilometri care traversează regiunea istorică Balucistan, până la Oceanul Indian, ambele ţări având graniţă cu Afganistanul.

În luna decembrie, ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, i-a transmis omologului său iranian, Abbas Araqchi, dorinţa Islamabadului pentru stabilitate în Republica Islamică, unde în ianuarie a avut loc un val de proteste în care au murit peste 3.000 de persoane, potrivit ONG-urilor din exil care se opun guvernului iranian, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: UE declară Gardienii Revoluției Islamice din Iran drept „organizație teroristă“. Ursula von der Leyen salută decizia 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pakistan
iran
statele unite ale americii
marina sua
orientul mijlociu
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 30 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 33 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 34 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close