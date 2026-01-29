Noi imagini din SUA cu Alex Pretti. Cum se manifesta bărbatul înainte să fie ucis de agenții federali / video

Un videoclip recent lansat, care pare să-l arate pe Alex Pretti scuipând agenți federali și lovind un SUV guvernamental cu câteva zile înainte de a fi împușcat mortal de agenții Vămii și Protecției Frontierelor/Patrulei de Frontieră din SUA în Minneapolis „arată starea sa de spirit” dinaintea morții sale, a declarat analistul juridic Gregg Jarrett de la Fox News.

„[El era] o persoană furioasă care își exprima mânia prin agresiune. A scuipa un ofițer este o agresiune, evident atacarea unui vehicul al guvernului federal și distrugerea proprietății, iar apoi pare să se opună, într-o anumită măsură, arestării. Acest lucru spune multe despre starea lui de spirit”, a declarat Jarrett la „Hannity”.

Imaginile, înregistrate pe 13 ianuarie și publicate miercuri de The News Movement, par să-l arate pe Pretti purtând haine și ochelari similari cu cei pe care îi purta când a fost ucis.

Se poate vedea cum bărbatul țipă și scuipă agenții federali înainte de a lovi cu piciorul în stopul unui SUV federal, pe care îl deteriorează.

Pretti le strigă în mod repetat „du-te dracului” și le arăta degetele mijlocii agenților federali care se apropiau de el.

Familia lui Pretti a confirmat autenticitatea videoclipului, pentru The Minnesota Star Tribune.

Câteva zile mai târziu, Pretti a fost împușcat mortal de un ofițer al Patrulei de Frontieră în timpul unei operațiuni țintite în Minneapolis.

„Este tragic că și-a pierdut viața și poate fi un caz de percepții greșite atunci când a avut loc împușcătura, ceea ce invocă autoapărarea imperfectă, dar acel videoclip spune multe despre Alex Pretti”, a spus Jarrett.