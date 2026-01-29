€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Noi imagini din SUA cu Alex Pretti. Cum se manifesta bărbatul înainte să fie ucis de agenții federali / video
Data actualizării: 18:53 29 Ian 2026 | Data publicării: 18:51 29 Ian 2026

Noi imagini din SUA cu Alex Pretti. Cum se manifesta bărbatul înainte să fie ucis de agenții federali / video
Autor: Ioan-Radu Gava

protestatari minnesota sua Foto: Agerpres

O nouă înregistrare video arată „starea de spirit” a lui Alex Pretti înainte să fie împușcate de agenții federali din Statele Unite ale Americii.

Un videoclip recent lansat, care pare să-l arate pe Alex Pretti scuipând agenți federali și lovind un SUV guvernamental cu câteva zile înainte de a fi împușcat mortal de agenții Vămii și Protecției Frontierelor/Patrulei de Frontieră din SUA în Minneapolis „arată starea sa de spirit” dinaintea morții sale, a declarat analistul juridic Gregg Jarrett de la Fox News.

„[El era] o persoană furioasă care își exprima mânia prin agresiune. A scuipa un ofițer este o agresiune, evident atacarea unui vehicul al guvernului federal și distrugerea proprietății, iar apoi pare să se opună, într-o anumită măsură, arestării. Acest lucru spune multe despre starea lui de spirit”, a declarat Jarrett la „Hannity”.

Imaginile, înregistrate pe 13 ianuarie și publicate miercuri de The News Movement, par să-l arate pe Pretti purtând haine și ochelari similari cu cei pe care îi purta când a fost ucis.

CITEȘTE ȘI                -               Răsturnare de situație cu un influencer Antifa care a „instigat la violență“ împotriva ofițerilor federali trimiși de Trump

Se poate vedea cum bărbatul țipă și scuipă agenții federali înainte de a lovi cu piciorul în stopul unui SUV federal, pe care îl deteriorează.

Pretti le strigă în mod repetat „du-te dracului” și le arăta degetele mijlocii agenților federali care se apropiau de el.

Familia lui Pretti a confirmat autenticitatea videoclipului, pentru The Minnesota Star Tribune.

Câteva zile mai târziu, Pretti a fost împușcat mortal de un ofițer al Patrulei de Frontieră în timpul unei operațiuni țintite în Minneapolis.

„Este tragic că și-a pierdut viața și poate fi un caz de percepții greșite atunci când a avut loc împușcătura, ceea ce invocă autoapărarea imperfectă, dar acel videoclip spune multe despre Alex Pretti”, a spus Jarrett.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
minnesota
minneapolis
alex pretti
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 23 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 32 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 35 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 36 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close