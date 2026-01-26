€ 5.0960
Trump dă vina pe democrați pentru „tragedia" din Minneapolis
Data actualizării: 22:03 26 Ian 2026 | Data publicării: 22:02 26 Ian 2026

Trump dă vina pe democrați pentru „tragedia“ din Minneapolis
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-7_27068200 Sursa foto: Agerpres

Trump deplânge "tragedia" de la Minneapolis, dar aruncă vina pe democraţi.

Casa Albă a declarat luni că preşedintele Donald Trump nu doreşte să vadă cum sunt răniţi sau ucişi oameni pe străzile din Statele Unite şi consideră că uciderea unui infirmier la Minneapolis de către ofiţeri federali a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul "rezistenţei deliberate şi ostile" a democraţilor, relatează Reuters, AFP și Agerpres.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a avut un briefing de presă cu jurnaliştii după ce uciderea infirmierului Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, sâmbătă, de către ofiţeri federali a stârnit indignarea americanilor. A fost al doilea atac armat mortal asupra unui cetăţean american în Minnesota în această lună.

Trump "nu vrea să vadă cum sunt răniţi sau ucişi oameni pe străzi", dar cere "sfârşitul rezistenţei şi haosului" din jurul politicii sale de expulzare a imigranţilor, le-a spus Karoline Leavitt jurnaliştilor.

Trump îl trimite în Minnesota pe „Țarul frontierelor": Este dur, dar corect și va raporta direct către mine

"Să fim clari cu privire la circumstanţele care au dus la acel moment de sâmbătă. Această tragedie a avut loc ca urmare a unei rezistenţe deliberate şi ostile din partea liderilor democraţi din Minnesota timp de săptămâni", a mai afirmat purtătoarea de cuvânt.

Partidul democrat, împotriva creșterii numărului de agenți de imigrare în Minnesota

Înregistrarea video de la faţa locului, verificată de Reuters, contrazice relatarea administraţiei Trump conform căreia agenţii de imigrări au tras ca autoapărare după ce Pretti s-a apropiat de ei cu un pistol. Filmările îl arată pe Pretti ţinând în mână un telefon - nu o armă - în timp ce agenţii îl trântesc la pământ. De asemenea, se vede cum ofiţerii scot o armă de foc aflată lângă cureaua sa după ce a fost imobilizat, cu câteva momente înainte de a-l împuşca mortal. Pretti avea permis de posesie de armă.

Leavitt a declarat că Trump "nu va renunţa niciodată la promisiunea de a expulza imigranţii ilegali criminali, violenţi, şi de a face America din nou sigură şi salută orice cooperare în acest efort".

Liderii democraţi s-au opus cu vehemenţă creşterii numărului de agenţi de imigrare în Minnesota de către administraţia Trump, pe care au caracterizat-o drept o invazie ilegală care pune în pericol siguranţa publică. Au avut loc de asemenea proteste stradale masive, la temperaturi sub zero grade.

Leavitt le-a cerut liderilor politici din Minnesota să le predea autorităţilor federale imigranţii ilegali din închisori, împreună cu orice imigranţi ilegali cu mandate de arestare active sau antecedente penale cunoscute, pentru expulzare imediată.

Ea a spus că Trump doreşte ca Congresul să adopte imediat o legislaţie care să pună capăt politicilor pe care unele oraşe le au de a oferi refugiu celor care trec graniţa fără acte.

