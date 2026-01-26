Trump îl trimite în Minnesota pe „Țarul frontierelor“: Este dur, dar corect și va raporta direct către mine

Donald Trump a spus că Homan va raporta „direct către mine” și va ajuta la conducerea operațiunilor Imigrației și Vămii (ICE) din Minneapolis și St. Paul. Departamentul de Justiție și Congresul o investighează, de asemenea, pe reprezentanta Ilhan Omar, democrată din Minnesota, spune Trump, potrivit Fox News.

„Îl trimit pe Tom Homan în Minnesota în această seară. Nu a fost implicat în acea zonă, dar îi cunoaște și îi plac mulți dintre oamenii de acolo. Tom este dur, dar corect și va raporta direct către mine”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Separat, o anchetă majoră este în desfășurare cu privire la frauda masivă de peste 20 de miliarde de dolari în domeniul asistenței sociale, care a avut loc în Minnesota și este cel puțin parțial responsabilă pentru protestele violente organizate care au loc pe străzi”, a continuat el.

Ilhan Omar, membru al Congresului SUA, anchetată

„În plus, Departamentul de Justiție și Congresul o analizează pe Illhan Omar, membru al Congresului SUA, care a părăsit Somalia CU NIMIC, și despre care se pare că are o avere de peste 44 de milioane de dolari. Timpul va spune totul”, a adăugat el.

Desfășurarea lui Homan are loc pe fondul unor tulburări răspândite în Twin Cities (n.r. Minneapolis și Saint Paul) cu privire la desfășurarea ICE. Doi protestatari anti-ICE au fost uciși de agenți federali în această lună, Renee Nicole Good și Alex Pretti.

Uciderea lui Pretti din weekend face obiectul unei noi anchete.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a clarificat dacă trimiterea lui Homan înseamnă că Trump și-a pierdut încrederea în conducerea ICE existentă în Minnesota.

„Tom Homan va gestiona operațiunile ICE pe teren în Minnesota și se va coordona cu alții în cadrul investigațiilor de fraudă în curs”, a declarat Leavitt pentru Fox News Digital.

Administrația Trump dă vina pe agitatorii organizați pentru hărțuirea operațiunilor ICE, care vizează imigranții ilegali.