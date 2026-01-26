€ 5.0960
Furtuna de iarnă lovește SUA: Numărul victimelor crește (VIDEO)
Data actualizării: 13:23 26 Ian 2026 | Data publicării: 13:20 26 Ian 2026

Furtuna de iarnă lovește SUA: Numărul victimelor crește (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Furtuna de iarnă lovește SUA Numărul victimelor crește Furtună de zăpadă SUA. Sursa Foto: Kimberly 2.0 pe X (ex Twitter)

O furtună de iarnă puternică a lovit mai multe state din SUA, iar bilanțul deceselor continuă să crească pe măsură ce autoritățile evaluează pagubele și efectele vremii extreme.

O puternică furtună de iarnă, care a afectat regiuni extinse din America de Nord, a provocat moartea a cel puţin 11 persoane, au relatat luni media americane citate de agenţia DPA.

USA Today, care citează autorităţile locale, a relatat despre cel puţin 13 decese în cinci state americane, în timp ce postul de televiziune CNN a menţionat cel puţin 11 decese.

Bilanţul victimelor prezentat de media americane diferă în funcţie de legătura stabilită între aceste decese şi condiţiile meteorologice.

Cinci persoane au fost găsite moarte în aer liber

Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat că cinci persoane au fost găsite moarte în aer liber în weekend. Se presupune că acestea au murit de frig, însă cauza deceselor nu a fost încă stabilită oficial, a precizat oficialul.

Decesul prin hipotermie a fost luat în calcul drept cauză probabilă şi în situaţia a trei persoane din statele americane Kansas, Michigan şi Texas, conform autorităţilor.

Duminică, două persoane au fost declarate decedate în urma hipotermiei în Caddo Parish, în statul Louisiana.

Furtuna a cuprins o mare parte din estul Statelor Unite

Trei decese au rezultat în urma unor accidente rutiere grave produse pe carosabilul îngheţat, cel puţin două dintre acestea fiind înregistrate în statele sudice Texas şi Tennessee.

În Tennessee, autorităţile au raportat un total de trei decese asociate condiţiilor meteorologice, deşi nu era clar câte dintre acestea au fost provocate de accidente rutiere.

USA Today a inclus în statistica victimelor iernii aspre moartea unui adolescent de 17 ani din statul Arkansas. Adolescentul, care se afla pe o sanie trasă de un ATV, s-a izbit de un copac.

Furtuna, care a cuprins o mare parte din estul Statelor Unite, a adus în weekend zăpadă abundentă, lapoviţă, ploaie îngheţată şi frig polar.

Această furtună a fost descrisă de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave evenimente meteorologice specifice iernii din ultimele decenii din Statele Unite, conform Agerpres.

VEZI VIDEO:

america
zapada
vreme extrema
furtuna
Comentarii

