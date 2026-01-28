€ 5.0961
DCNews Stiri Nicki Minaj, mesaj de susținere pentru Donald Trump la Summitul „Trump Accounts”
Data publicării: 23:43 28 Ian 2026

Nicki Minaj, mesaj de susținere pentru Donald Trump la Summitul „Trump Accounts”
Autor: Dana Mihai

PrintScreen TikTok PrintScreen TikTok

Rapperița Nicki Minaj a participat recent la Washington, D.C., la Summitul "Trump Accounts".

Rapperița Nicki Minaj a participat recent la Washington, D.C., la Summitul "Trump Accounts", un eveniment dedicat promovării unui program de investiții pentru copii, inițiat de administrația Donald Trump. Prezența artistei a stârnit reacții și a readus în prim-plan dezbaterea privind rolul celebrităților în politică.

Declarație tranșantă: „Sunt fanul numărul unu al președintelui”

„Bună! Nu știu ce să spun, dar o să spun că probabil sunt fanul numărul unu al președintelui și nu mă voi schimba. Ura sau ce au oamenii de spus nu mă afectează deloc.

De fapt, asta mă motivează să îl susțin în continuare și ne va motiva pe toți să îl sprijinim. Nu o să permitem să fie hărțuit sau să fie ținta campaniilor de defăimare, asta nu va funcționa, ok? Are multă forță în spate și Dumnezeu îl protejează. Amin”, a transmis vedeta.

Inițiativa „Trump Accounts” a atras deja sprijin din partea unor investitori și corporații mari, inclusiv companii din domeniul tehnologiei și al serviciilor financiare.

x close