Ninsori istorice la Moscova. Cele mai mari din ultimele două secole

Moscova a fost acoperită în ianuarie de cele mai mari căderi de zăpadă din ultimele două secole, au anunţat joi meteorologii de la Universitatea de Stat din Moscova, care dau vina pe "cicloanele puternice şi extinse" care au trecut pe deasupra regiunii în care se află capitala rusă, informează AFP.

Pe 29 ianuarie, la Moscova au fost înregistrate ninsori ce corespund unor precipitaţii de 92 mm, reprezentând "cea mai mare valoare din ultimii 203 ani", a precizat aceeaşi universitate pe reţeaua de socializare VK. Temperatura este, de asemenea, cu 1,5°C mai scăzută decât media sezonieră, care este pentru luna ianuarie de -6,2°C, potrivit aceleiaşi instituţii.

Un fenomen comparabil doar cu cel din 1823

Cantitatea "anormal de mare" de zăpadă căzută este rezultatul "trecerii peste regiunea Moscovei a unor cicloane profunde şi extinse, cu un front atmosferic intensificat", au explicat reprezentanţii Universităţii de Stat din Moscova într-un comunicat.

Trebuie mers înapoi pe firul istoriei până în anul 1823 pentru a găsi o astfel de intensitate a ninsorilor în capitala rusă, cu precipitaţii de 122 mm la acea vreme, a adăugat universitatea menţionată, avertizând totodată că "observaţiile efectuate într-un trecut atât de îndepărtat ar putea să nu fie pe deplin fiabile".

Al doilea record de acest tip a fost înregistrat în ianuarie 2004, cu 88,9 mm de precipitaţii.

"În total, în două zile (marţi şi miercuri), capitala a primit 27 mm, adică mai mult de jumătate din norma lunară", a confirmat Tatiana Pozdniakova, meteorolog-şef la serviciul de specialitate Meteonovosti, într-un mesaj transmis pe Telegram.

Stratul de zăpadă a atins joi înălţimea de 60 de centimetri în capitala Rusiei, iar unele străzi au fost transformate în spaţii temporare de depozitare pentru a facilita deszăpezirea altor căi de circulaţie.