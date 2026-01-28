„Nu poți să-mi dai 15 ani pentru un accident”. Declarații șocante ale lui Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu a făcut declarații controversate într-o emisiune moderată de Dan Capatos, difuzată pe Cancan, însă materialul video a fost ulterior șters de pe YouTube, fără ca motivele reale ale dispariției să fie făcute publice.

Cu toate acestea, fanii emisiunii au reușit să filmeze în timp real difuzarea, iar fragmente din interviu au fost ulterior publicate pe TikTok, atât pe mai multe conturi individuale, cât și pe contul oficial Cancan.

„Nu poți să-mi dai 15 ani pentru un accident”, susține Mario Iorgulescu

În cadrul emisiunii, Mario Iorgulescu a vorbit despre condamnarea sa și despre consumul de alcool și droguri, făcând mai multe afirmații șocante. Acesta a declarat că pedeapsa cerută nu este corectă.

"Nu poți să-mi dai 15 ani pentru un accident", a afirmat Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos.

Totodată, acesta a ținut să precizeze că, la momentul unui alt interviu acordat anterior, nu se afla sub influența substanțelor interzise:

"Nu eram drogat când am dat interviul pe care l-am dat, jur pe tata și mama că n-am fost drogat în interviul acel", a declarat el.

Discuția a devenit tensionată atunci când Mario Iorgulescu a vorbit despre starea sa psihică și despre imposibilitatea de a executa o pedeapsă privativă de libertat.

"Eu nu sunt apt de pușcărie. Eu ori sunt normal, ori nu sunt normal. Uite, acum de exemplu nu sunt normal și-mi vine să vă omor. Dacă mă duc la pușcărie, omor oameni! Eu sunt nebun”, a mai spus acesta în emisiune.

Ulterior, Iorgulescu a recunoscut că, după interviul acordat celor de la Cancan, a consumat alcool și droguri.

"Ce voiai să fac? M-am drogat, am băut de mi-au sărit capacele. Am băut și m-am drogat de toți banii pe care mi i-ați dat voi", a declarat el.

Explicația oferită lui Dan Capatos: „Am fost ținut în lanțuri 6 ani”

Întrebat de Dan Capatos de ce a ajuns în această situație, Mario Iorgulescu a răspuns:

"Am fost ținut în lanțuri 6 ani de zile și nu știam cum să fac să scap, iar când am scăpat, am făcut ce știam eu mai bine".

Prezentatorul i-a reproșat că, dacă ar fi știut acest lucru, nu i-ar mai fi oferit bani, precizând că suma a fost una agreată de ambele părți. În replică, Mario Iorgulescu a spus:

"Nu știam cum să vă fac să vă conving că eu nu sunt așa, dar am făcut astea cu niște bani puțini pe care i-am primit pentru show-ul care a urmat".

În ceea ce privește accidentul rutier în care a murit un tânăr, Mario Iorgulescu a susținut că responsabilitatea ar fi trebuit împărțită.

"Dacă se respecta legea era culpă comună. Ăla era drogat mort, eu băusem câteva pahare, nu mă drogaseram deloc", a declarat el, fiind atenționat de Dan Capatos să manifeste respect față de victima decedată.

Mario Iorgulescu a mai spus că le-ar fi cerut părinților să-l lase în România pentru a-și ispăși pedeapsa:

"Le-am zis de la început, mai bine mă lăsați în țară și-mi făceam pedeapsa. Părinții mi-au spus că muream dacă rămâneam în țară".

În final, acesta a afirmat că ar fi dispus să se predea autorităților române, în anumite condiții.

"Dacă îmi dă 4 ani acum, în februarie, eu vin și mă predau singur în România".

Emisiunea integrală nu mai este disponibilă pe YouTube, iar până în prezent nu există o explicație oficială privind ștergerea acesteia.