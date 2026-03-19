Kim Kardashian a căzut într-un tufiș la petrecerea Oscarurilor - VIDEO

Weekendul Oscarurilor din 2026 părea să fie o ocazie perfectă de a străluci pentru Kim Kardashian, însă videoclipuri recente de pe TikTok arată că lucrurile nu au mers exact conform planului.

Duminică, 15 martie, vedeta în vârstă de 45 de ani a căzut de mai multe ori în culisele evenimentului, înainte de apariția pe covorul roșu, într-o rochie aurie Gucci cu guler înalt și tocuri înalte de 80 de dolari.

Momentul în care a căzut

În videoclipul postat, Kim Kardashian, se aude cum spune: „Mă întreb dacă pantofii ăștia ar trebui să fie mai strânși”, cu câteva clipe înainte de a se împiedica. În următorul cadru, se vede cum se clatină și cade parțial într-un tufiș din apropiere.

Două persoane, printre care și prietena ei Stephanie Shepard, au reușit să o ajute să se ridice. „Glezna mea”, spune vedeta, adăugând: „La naiba, am apucat-o pe biata doamnă”, referindu-se la o spectatoare din apropiere.

Glamour chiar și după incident

Chiar și după căzătură, Kim Kardashian a strălucit pe covorul roșu. Look-ul ei îndrăzneț a inclus lentile de contact albastre ca gheața și părul intenționat ciufulit, chiar dacă gurile rele spun că era răvășit din cauza incidentului.

Ținuta a atras și atenția pilotului de Formula 1 Lewis Hamilton, cu care Kardashian are o relație amoroasă de la începutul lunii februarie. După ce vedeta SKIMS a postat fotografii elegante din seara respectivă, Hamilton a comentat cu un emoj cu ochi în formă de inimă.

O sursă citată de PEOPLE a declarat că Hamilton o face pe Kardashian „să se simtă în siguranță, iar ea se bucură sincer să petreacă timp cu el”.

În ciuda momentelor stânjenitoare din culise, Kim Kardashian a reușit să transforme o căzătură neașteptată într-o seară memorabilă de Oscaruri.