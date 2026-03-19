Kim Kardashian a căzut într-un tufiș la petrecerea Oscarurilor - VIDEO
Data actualizării: 12:14 19 Mar 2026 | Data publicării: 12:12 19 Mar 2026

Kim Kardashian a căzut într-un tufiș la petrecerea Oscarurilor - VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

kim-kardashian-selfie_05314200 Selfie Kim Kardashian - Instagram Kim Kardashian

Nu totul a fost roz pentru Kim Kardashian la petrecerea de după Oscaruri. Vedeta de reality-show a suferit o căzătură surprinzătoare într-un tufiș, din cauza tocurilor foarte înalte și a rochiei strâmte.

Weekendul Oscarurilor din 2026 părea să fie o ocazie perfectă de a străluci pentru Kim Kardashian, însă videoclipuri recente de pe TikTok arată că lucrurile nu au mers exact conform planului.

Duminică, 15 martie, vedeta în vârstă de 45 de ani a căzut de mai multe ori în culisele evenimentului, înainte de apariția pe covorul roșu, într-o rochie aurie Gucci cu guler înalt și tocuri înalte de 80 de dolari.

Citește și: Participanții la Gala Premiilor Oscar, aspru criticați, după ce a fost distribuită o fotografie cu mizeria din sala de teatru

Momentul în care a căzut

În videoclipul postat, Kim Kardashian, se aude cum spune: „Mă întreb dacă pantofii ăștia ar trebui să fie mai strânși”, cu câteva clipe înainte de a se împiedica. În următorul cadru, se vede cum se clatină și cade parțial într-un tufiș din apropiere.

Două persoane, printre care și prietena ei Stephanie Shepard, au reușit să o ajute să se ridice. „Glezna mea”, spune vedeta, adăugând: „La naiba, am apucat-o pe biata doamnă”, referindu-se la o spectatoare din apropiere.

Glamour chiar și după incident

Chiar și după căzătură, Kim Kardashian a strălucit pe covorul roșu. Look-ul ei îndrăzneț a inclus lentile de contact albastre ca gheața și părul intenționat ciufulit, chiar dacă gurile rele spun că era răvășit din cauza incidentului. 

Ținuta a atras și atenția pilotului de Formula 1 Lewis Hamilton, cu care Kardashian are o relație amoroasă de la începutul lunii februarie. După ce vedeta SKIMS a postat fotografii elegante din seara respectivă, Hamilton a comentat cu un emoj cu ochi în formă de inimă.

O sursă citată de PEOPLE a declarat că Hamilton o face pe Kardashian „să se simtă în siguranță, iar ea se bucură sincer să petreacă timp cu el”.

În ciuda momentelor stânjenitoare din culise, Kim Kardashian a reușit să transforme o căzătură neașteptată într-o seară memorabilă de Oscaruri. 

@parismatch ???? Kim Kardashian falls after having trouble walking in her high heels, right before the Vanity Fair Oscars after-party. #KimKardashian #Kardashians #highheels #heels #whattowatch ♬ son original - Paris Match

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
"Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați
Publicat acum 19 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 21 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 23 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 32 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 36 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 29 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close