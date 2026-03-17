€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
Kate Middleton, gafă stânjenitoare. Prințul William a fost nevoit să intervină
Data publicării: 22:57 17 Mar 2026

Kate Middleton, gafă stânjenitoare. Prințul William a fost nevoit să intervină
Autor: Doinița Manic

imagine cu prințesa Kate Middleton și Prințul William Kate Middleton este colonelul Gărzilor Irlandeze și a devenit o tradiție ca ea să participe la parada de Ziua Sfântului Patrick. Foto: Agerpres

Kate Middleton a trecut printr-un moment stânjenitor la una dintre paradele organizate de Ziua Sfântului Patrick. Atunci, soțul ei, Prințul William, a fost nevoit să intervină.

Prințesa de Wales a mers astăzi la cazarma Mons pentru tradiționala paradă de Ziua Sfântului Patrick, alături de Garda Irlandeză.

Kate este colonelul Gărzilor Irlandeze și a devenit o tradiție ca ea să participe la parada lor de Ziua Sfântului Patrick, unde împarte fire de trifoi și aproape întotdeauna poartă o haină într-o nuanță de verde. În anii trecuți, prințesa obișnuia să participe la eveniment alături de soțul ei, Prințul William, fostul colonel al Gărzilor Irlandeze, pentru paradă, scrie Mirror.

Kate Middleton, gafă stânjenitoare la unul dintre aceste evenimente

Totuși, în 2013, aproape că a suferit un moment ciudat în timpul evenimentului - iar William a fost nevoit să intervină. La paradă, Kate era responsabilă de distribuirea firelor de trifoi, care sunt date soldaților. Era însărcinată cu Prințul George și aproape a căzut la pământ după ce tocul pantofului s-a prins într-un capac de scurgere. A încercat să-și scoată călcâiul după ce s-a blocat, dar nu a reușit să se elibereze fără să-și folosească mâinile.

Din fericire, soțul William a fost prezent pentru a o ajuta pe Kate să se stabilizeze fără să-și piardă pantoful. Apoi a reușit să se aplece pentru a-și elibera încălțămintea, înainte de a continua ceremonia.

La parada de anul trecut, Kate a revenit emoționant la eveniment, după ce a fost nevoită să-l rateze în 2024, din cauza operației abdominale și a diagnosticului de cancer.

La întoarcere, a acordat soldaților medalii pentru servicii îndelungate și bună conduită și a oferit tradiționalele crenguțe de trifoi ofițerilor și gărzilor de la cazarma Wellington din Londra. De asemenea, a fost prezentă mascota regimentului Irish Wolfhound.

Și nu numai că a împărțit fire de trifoi, dar s-a aflat și că a pus bani la bar pentru a le cumpăra celor din regiment o băutură pentru a celebra ziua lor specială.

După ce a rostit salutul, prințesa s-a îndreptat apoi spre cazarmă, unde soldații au ținut un toast în onoarea ei - iar ea a sorbit o jumătate de halbă de bere, înainte de a discuta cu soldații și familiile lor.

De ce Prințesa Kate a fost numită Colonel al Gărzilor Irlandeze

Kate a fost numită Colonel al Gărzilor Irlandeze în decembrie 2023. Acest lucru s-a întâmplat în momentul în care William a preluat funcția de Colonel al Gărzii Galeze după ce a devenit Prinț de Wales, lăsându-o pe Kate să-i ia locul.

La Trooping the Colour, coloneii poartă de obicei uniformă militară completă, unii chiar participând la paradă călare. Dar Kate a participat doar într-o trăsură și nu a purtat uniformă militară pentru eveniment.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close