Aeroport din Australia, evacuat din cauza unui epilator

Un aeroport din Australia a fost evacuat după declanșarea unei alerte de securitate, provocată de un obiect suspect identificat în bagajele unui pasager.
Autorităţile de pe aeroportul australian Avalon din Melbourne au evacuat joi zona după ce au confundat un epilator cu laser cu un posibil dispozitiv exploziv, ceea ce a condus la declanşarea unei alerte, ridicată în urma intervenţiei unei echipe de genişti, informează agenţia de presă EFE.
Incidentul a avut loc cu puţin timp înainte de ora locală 06:00 (20:00 GMT, miercuri), când agenţii de securitate au detectat aparatul în timpul verificărilor pasagerilor şi bagajelor şi l-au identificat drept un aparent dispozitiv exploziv, potrivit explicaţiilor conducerii aeroportului, transmise într-un comunicat.
„Terminalul intern al aeroportului Melbourne Avalon a fost evacuat în această dimineaţă după identificarea unui obiect suspect în timpul procesului de inspecţie”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.
Poliţia statului Victoria (sud), unde se află oraşul Melbourne, a indicat că un bărbat a fost reţinut pentru câteva ore - fără a preciza dacă era vorba de proprietarul obiectului - şi că zona a fost izolată ca măsură de precauţie, cât timp echipele pentru intervenţii de urgenţă şi specialiştii au efectuat inspecţiile de securitate.
Suspendarea activităţii aeroportului a provocat întârzieri şi modificări ale orarului mai multor curse interne, motiv pentru care autorităţile au recomandat pasagerilor să rămână în contact cu companiile aeriene pentru a afla informaţii referitoare la situaţia zborurilor lor.
Câteva ore mai târziu, aeroportul a anunţat redeschiderea terminalului şi reluarea operaţiunilor, după ce echipa de genişti a stabilit că obiectul suspect era, de fapt, un epilator cu laser şi că nu reprezenta un pericol.
„Operaţiunea demonstrează vigilenţa sistemelor de securitate şi aplicarea rapidă a măsurilor preventive pentru a proteja pasagerii, angajaţii şi comunitatea”, au declarat reprezentanţii aeroportului.
Avalon este al doilea aeroport al oraşului Melbourne şi operează în principal zboruri interne low cost, notează Agerpres.
de Anca Murgoci