Bogdan Chirieac: Admir propaganda pentru Ilie Bolojan, dar am o singură întrebare

Într-o intervenție la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de jurnalista Nicoleta Cone, analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat popularitatea de care se bucură premierul interimar grație „uriașului aparat de propagandă“ de care beneficiază.

„Domnul Ilie Bolojan este liderul mișcării #rezist în România. Ca urmare, tot ceea ce înseamnă propagandă #rezist, care înseamnă un aparat uriaș, bine muls și bine finanțat, este la îndemâna domniei sale“, a punctat Bogdan Chirieac.

În ultimele luni, Ilie Bolojan a participat la mai multe interviuri, însă a ales doar acele instituții media prietene sau rețelele sociale pentru a-și crea o imagine de „erou“ în ochii românilor.

CITEȘTE ȘI - Crin Antonescu îl taxează pe Ilie Bolojan: Pleacă de la conferințe și își lasă purtătorul de cuvânt. Eu nu sunt jurist, dar pe mine mă surprinde un lucru

„După publicarea datelor de către INS, în care se arată o groapă uriașă în care a fost băgată România de Guvernul Bolojan în aceste zece luni, lumea nu s-a focalizat asupra acestui aspect, iar atunci s-a inventat acest tip de propagandă, foarte utilă, îndreptată în special asupra rețelelor sociale, utile și eficiente, în care Ilie Bolojan e prezentat drept erou. Este meritul acestei propagande.

Domnul Bolojan nu vine la presa liberă. Nu e cazul! Se duce acolo unde este aranjat, se așează la masă și moderatorii îi spun: „Domnule, sunteți minunat!“ / „Domnule, sunteți renumit pentru deciziile exacte, corecte și rapide pe care le luați“, iar domnul Bolojan se apleacă și spune „Da, sunt minunat! Uitați cum am pus eu pavele pe o stradă din Oradea în 2004 și după 22 de ani încă sunt acolo, perfect“. Acest lucru arată că ori își face un partid, ori ia ostatice PNL-ul și USR-ul, și conduce această mișcare progresistă în România“, a spus analistul politic.

„Pentru domnul Bolojan e important să iasă drept erou în această poveste, sacrificând tot, interesele României și interesele unui partid politic, cel mai vechi din Europa, PNL. Sacrificând tot, dânsul își asigură o platformă pe care va reveni. Domnul Bolojan nu iese din politică o dată cu această înfrângere a sa“, a adăugat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

CITEȘTE ȘI - Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!

De asemenea, analistul politic a ridicat și problema banilor pentru mediatizarea lui Ilie Bolojan și și-a exprimat speranța că premierul demis va face publice sursele de finanțare

„Că va face domnul Grindeanu un Guvern cu independenții din Parlament, că se va forma un alt Guvern, important pentru domnul Bolojan e să rămână în conștiința publicului ca mare și tare. Apar și sondaje de opinie unde PNL ia locul PSD, iar PSD se duce în locul PNL de la 22% la 13% și PNL crește de la 13% la 22%. Nu că ar avea o importanță, că publicul român nu mai crede în ele, dar e important pentru activul de partid și pentru legitimarea în continuare a domnului Ilie Bolojan.

Eu personal admir propaganda de care beneficiază domnul Bolojan. Am o singură întrebare: Cine plătește? De plătit, e plătită și probabil că sursele de finanțare - nu am nicio îndoială - le va face publice domnul Bolojan“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac: De aceea îl acuză lumea pe Ilie Bolojan

Lipsa transparenței Guvernului, în special pe contractele din Programul SAFE, a generat un sentiment de dezaprobare în rândul majorității românilor față de premierul demis, potrivit lui Bogdan Chirieac.

„De ce credeți că lumea îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan? Fiindcă foarte multe lucruri au suferit de o totală lipsă de transparență. Eu militez ca armamentul din Programul SAFE să îl luăm în principal din Uniunea Europeană, de la marile puteri economice ale Europei. Dar se putea foarte bine să mai faci și o licitație, să mai comunici. Totul s-a întâmplat în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria. Nici măcar la Ministerul Apărării Naționale. Nici măcar nu-l puteți acuza pe ministrul Apărării, Radu Miruță, fiindcă nu are o vină în această chestiune.

Dacă i-a dat mandat CSAT e în regulă, pentru că dânșii sunt oameni care pot să hotărască, să spună care e interesul superior al națiunii. Dacă vă așteptați ca la vreun documentar din ăla, gen „Justiție“, făcut de vreun ONG plin de bani, în legătură cu aceste achiziții de armament, nu aveți decât să așteptați. Nu va exista niciodată așa ceva“, a punctat Bogdan Chirieac.