Bărbat găsit mort în spatele unui bloc din Timișoara

Vârstnicul locuia în blocul lângă care a fost găsit inconștient, miercuri seară. El ar fi coborât din apartament pentru a îngriji florile din grădină, moment în care i s-ar fi făcut rău.

Vecinii au sunat la numărul de urgenţă 112, dar autoritățile ajunse la fața locului nu au putut decât să constate decesul bărbatului.

„La data de 18 martie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că în spatele unui imobil situat pe strada Ştefan Octavian Iosif, din municipiul Timişoara, s-ar afla o persoană, posibil decedată.

Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 78 de ani. În urma primelor verificări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, a transmis IPJ Timiş într-un comunicat.

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

