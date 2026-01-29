€ 5.0961
Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoriți pe 30 ianuarie, tradiții și obiceiuri
Data publicării: 20:11 29 Ian 2026

Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoriți pe 30 ianuarie, tradiții și obiceiuri
Autor: Dana Mihai

Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoriți pe 30 ianuarie, tradiții și obiceiuri Sursa foto: Pexels (Milada Vigerova)

Sfinții Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur sunt sărbătoriți în fiecare an pe 30 ianuarie, zi cu o semnificație religioasă și numeroase tradiții populare.

Potrivit credinței populare, cei care muncesc în această zi riscă să nu aibă spor în casă, iar în unele zone se spune chiar că pot orbi. De asemenea, tinerele sunt îndemnate să țină post pentru a avea parte de o căsnicie fericită.

Tradiția populară mai spune că, începând cu 30 ianuarie, vremea începe să se schimbe, îndreptându-se treptat spre primăvară. Se crede că grâul care nu a încolțit toamna începe acum să prindă viață. Semnele vremii din această zi sunt interpretate astfel: Dacă streșinile curg, primăvara va fi rece, iar dacă este ger, vara va fi călduroasă.

Patriarhia Română refuză să anuleze evaluarea la ora de Religie: „Nota funcţionează ca un stimulent al învăţării"

Praznicul Celor Trei Ierarhi este considerat și o sărbătoare a împăcării, fiind momentul potrivit pentru stingerea conflictelor dintre rude. Tradiția spune că proiectele începute în această zi vor aduce prosperitate și înțelegere în familie.

Ce este interzis să faci de Sfinții Trei Ierarhi

Ziua trebuie respectată cu evlavie, fiind interzise anumite munci gospodărești, precum spălatul rufelor sau măturatul, pentru a evita primejdii precum accidentele sau bolile. Totodată, nu este bine să se împrumute obiecte din casă, pentru a nu aduce pagubă căminului.

În multe zone, se obișnuiește ca în această zi să se facă pomeni speciale pentru morții neîmpărtășiți. Ofrandele sunt oferite, de regulă, la trei bărbați, în memoria celor trecuți la cele veșnice.

Mamele care au fete de măritat respectă cu strictețe sărbătoarea și se roagă pentru norocul și fericirea acestora. De asemenea, Sfântul Grigore Teologul este considerat ocrotitorul văduvelor, fiind chemat în rugăciune de cele care se confruntă cu dificultăți materiale sau de sănătate.

Zi de pocăință și iertare pentru păcate

Potrivit tradiției, praznicul este și un moment de pocăință și iertare pentru femeile care au trecut prin drama unui avort, acestea fiind îndemnate să respecte sărbătoarea, să facă pomeniri și să ofere ofrande.

Nu în ultimul rând, ziua de 30 ianuarie este considerată potrivită pentru pelerinaje la bisericile care poartă hramul Sfinților Trei Ierarhi și pentru ajutorarea copiilor săraci care doresc să urmeze calea preoției.

Sfinții Trei Ierarhi
traditii
obiceiuri
