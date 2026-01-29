€ 5.0961
DCNews Stiri Propunere în UE: soldații ruși care au participat la războiul din Ucraina, interziși pe teritoriul european
Data actualizării: 16:29 29 Ian 2026 | Data publicării: 16:27 29 Ian 2026

Propunere în UE: soldații ruși care au participat la războiul din Ucraina, interziși pe teritoriul european
Autor: Alexandra Curtache

soldați Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Uniunea Europeană ar putea interzice accesul pe teritoriul său pentru sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat în Ucraina, potrivit unei propuneri formulate de Estonia, invocând riscuri majore de securitate.

Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, conform dpa.

La o reuniune a UE de la Bruxelles, joi, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în UE după un posibil sfârşit al războiului.

1,5 milioane de ruşi implicaţi în lupte

Acest lucru ar fi imposibil de explicat cetăţenilor, a spus ministrul estonian. 

„Sunt oameni foarte periculoşi", a subliniat el.

Un document de informare privind propunerea, consultat de dpa, susţine că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ruşi au participat la operaţiuni de luptă începând din 2022, aproximativ 640.000 fiind încă desfăşuraţi activ.

Citește și: Reușită majoră pentru Ucraina: lovitură precisă cu drone asupra aviației militare ruse

Riscuri de securitate şi crime de război

Conform documentului, printre caracteristicile lor comune se numără experienţa de luptă şi utilizarea violenţei, cu implicarea probabilă în crime de război şi alte atrocităţi împotriva populaţiei Ucrainei.

"Posibila lor intrare şi prezenţă în UE nu numai că prezintă un risc general de infracţiuni violente, ci reprezintă şi un vector major pentru infiltrarea crimei organizate, a mişcărilor extremiste şi a operaţiunilor statale ostile în întreaga Europă", scriu autorii.

Foştii luptători sunt, de asemenea, deosebit de uşor de recrutat pentru serviciile de informaţii ruseşti.

Propunerea subliniază, de asemenea, că există deja o legătură în Rusia între foştii luptători şi creşterea violenţei. Mulţi repatriaţi au comis infracţiuni grave, numărul total atingând un maxim al ultimilor 15 ani în prima jumătate din 2025.

Până la 180.000 de prizonieri condamnaţi au fost recrutaţi direct pentru unităţi militare speciale.

uniunea europeana
soldatii rusi
teritoriu
razboi ucraina
