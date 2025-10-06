€ 5.0886
|
$ 4.3619
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:29 06 Oct 2025

Ucraina investighează moartea a 263 de soldaţi ucişi după ce s-au predat trupelor ruse
Autor: Andreea Deaconescu

paramilitarizarea-rusiei--accelerata-de-razboiul-din-ucraina--sustine-ministerul-apararii-al-marii-britanii_60364400 Paramilitarizarea Rusiei, accelerată de războiul din Ucraina, susține Ministerul Apărării al Marii Britanii / Foto: Pexels
 

Ucraina investighează drept posibile execuţii moartea a 263 de soldaţi ucraineni care ar fi fost ucişi după ce s-au predat sau au fost luaţi prizonieri de către trupele ruse, potrivit unui comunicat emis luni de Parchetul General, citat de EFE.

Parchetul investighează de asemenea ca posibile asasinate moartea în iulie 2022 într-o închisoare din Olenivka, în zona ocupată de Rusia în regiunea ucraineană Doneţk (est), a 59 de prizonieri de război ucraineni în urma unei explozii produse în baraca lor, despre care Kievul crede că a fost provocată din interior şi o atribuie ruşilor, potrivit Agerpres.

Potrivit comunicatului, biroul procurorului general a deschis deja 80 de dosare pentru aceste presupuse execuţii, iar nouă soldaţi ruşi au fost acuzaţi oficial ca fiind responsabili de crime. Ucraina efectuează de obicei astfel de proceduri în absenţa celor incriminaţi.

Ucraina documentează de regulă aceste cazuri pe baza unor înregistrări video apărute pe reţelele sociale sau filmate de dronele armatei sale, în care se pot vedea momentele de după capturarea soldaţilor ucraineni pe câmpul de luptă.

Kievul şi prizonieri de război ucraineni care s-au întors în Ucraina în urma schimburilor de prizonieri cu partea rusă denunţă, de asemenea, torturi sistematice în timpul captivităţii lor în Rusia.

Potrivit Ministerului de Interne al Ucrainei, în septembrie se aflau încă în captivitate în Rusia peste 2.500 de soldaţi ucraineni. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Cum arată generația tinerilor care cresc departe de țară. Ne spune Gina Dumitriu, profesor în Italia
Publicat acum 15 minute
Nazare laudă eficiența controalelor efectuate de Antifrauda ANAF. Ce arată rezultatele
Publicat acum 21 minute
Ce dispozitive nu ai voie să bagi într-un prelungitor. Avertismentul specialiștilor
Publicat acum 30 minute
Putin, convorbire cu Netanyahu. Ce au discutat cei doi
Publicat acum 47 minute
Cercul restrâns al lui Nicușor Dan, surprins în imagini. Cine sunt oamenii lui de încredere / galerie foto
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close