Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan, reluate după o suspendare de 14 ani

Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan au fost reluate joi, după o pauză de peste zece ani, a anunţat compania aeriană naţională din Bangladesh, un nou semn al dezgheţului diplomatic dintre cele două ţări, relatează AFP.

Primul avion Biman Bangladesh Airlines a decolat joi seară din capitala Dhaka, având destinaţia Karachi, cu 150 de pasageri la bord, a precizat directorul general al companiei aeriene, Bosra Islam.

"Aşteptăm această oportunitate de mult timp deoarece călătorim constant", a spus unul dintre pasageri, Mohammad Shai.

Cele două oraşe vor fi acum deservite de două zboruri săptămânale.

Din 2012, călătorii din ambele ţări au fost nevoiţi să facă escală în Dubai sau Doha, în Golf.

Deşi separate de 1.500 km, Pakistanul şi Bangladesh erau o singură ţară în 1947, la sfârşitul Imperiului Britanic, dar s-au separat în 1971 în urma unui război civil.

Legăturile dintre cele două ţări musulmane s-au consolidat de la retragerea fostului prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, un aliat apropiat al Indiei, în vara lui 2024, după câteva săptămâni de revolte mortale.

Citește și: Momente de panică pentru sute de pasageri aflați la bordul unui avion: Flăcări la motor în timpul unei decolări eșuate

Legăturile maritime directe dintre porturile Karachi şi Chittagong (în sud) au fost reluate în noiembrie 2024.