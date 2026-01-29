€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan, reluate după o suspendare de 14 ani
Data publicării: 17:48 29 Ian 2026

Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan, reluate după o suspendare de 14 ani
Autor: Dana Mihai

avion imagine ilustrativă Avion. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan au fost reluate joi, după o pauză de peste zece ani.

Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan au fost reluate joi, după o pauză de peste zece ani, a anunţat compania aeriană naţională din Bangladesh, un nou semn al dezgheţului diplomatic dintre cele două ţări, relatează AFP.

Primul avion Biman Bangladesh Airlines a decolat joi seară din capitala Dhaka, având destinaţia Karachi, cu 150 de pasageri la bord, a precizat directorul general al companiei aeriene, Bosra Islam.

"Aşteptăm această oportunitate de mult timp deoarece călătorim constant", a spus unul dintre pasageri, Mohammad Shai.

Cele două oraşe vor fi acum deservite de două zboruri săptămânale.

Din 2012, călătorii din ambele ţări au fost nevoiţi să facă escală în Dubai sau Doha, în Golf.

Deşi separate de 1.500 km, Pakistanul şi Bangladesh erau o singură ţară în 1947, la sfârşitul Imperiului Britanic, dar s-au separat în 1971 în urma unui război civil.

Legăturile dintre cele două ţări musulmane s-au consolidat de la retragerea fostului prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, un aliat apropiat al Indiei, în vara lui 2024, după câteva săptămâni de revolte mortale.

Citește și: Momente de panică pentru sute de pasageri aflați la bordul unui avion: Flăcări la motor în timpul unei decolări eșuate

Legăturile maritime directe dintre porturile Karachi şi Chittagong (în sud) au fost reluate în noiembrie 2024.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zboruri
bangladesh
pakistan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ce se întâmplă cu un animal aflat în pericol: Explicația pe care nu ți-o spune nimeni
Publicat acum 7 minute
Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Publicat acum 8 minute
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 31 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 40 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 48 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close