Imagini spectaculoase de la startul lucrărilor pe Valea Oltului. Anunțul DRDP Craiova privind restricțiile temporare de circulație/ Video
Data actualizării: 20:26 17 Mar 2026 | Data publicării: 20:01 17 Mar 2026

Imagini spectaculoase de la startul lucrărilor pe Valea Oltului. Anunțul DRDP Craiova privind restricțiile temporare de circulație/ Video
Autor: Andrei Itu

lucrari drdp craiova valea oltului Restricții de circulație pe Valea Oltului / Foto Facebook captură video DRDP Craiova

DRDP Craiova a demarat lucrări pe Valea Oltului, prin care vrea să crească siguranța participanților la trafic.

DRDP Craiova a anunțat că pe Valea Oltului circulația este restricționată de luni până sâmbătă, între orele 08:00 – 17:30, deoarece se fac lucrări pentru a crește siguranța participanților la trafic. De asemenea, accesul vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este interzis.

În ce constă lucrările de pe Valea Oltului

"Au început lucrările pe DN7 – Valea Oltului. Începând de astăzi, au demarat lucrările pe DN7, în zona Valea Oltului, intervenții esențiale pentru creșterea siguranței participanților la trafic.

Lucrările constau în:

  • montarea plaselor de protecție;
  • instalarea barierelor de retenție;
  • rănguirea și curățarea versanților;
  • defrișarea arborilor cu risc de prăbușire pe partea carosabilă.

Toate aceste intervenții au rolul de a preveni incidentele și de a asigura condiții de circulație mai sigure pe acest sector de drum național intens tranzitat. În cursul zilei de ieri, au fost realizate lucrările premergătoare, respectiv montarea semnalizării rutiere temporare în mai multe puncte de pe drumurile naționale și autostrăzi, pentru informarea participanților la trafic", a transmis DRDP Craiova.

Video

Restricţii de trafic pe Valea Oltului. Sfaturi pentru șoferi


"Începând de astăzi, lucrările se desfășoară efectiv în teren, iar circulația este restricționată conform următorului program:

Luni – Sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30

Este interzis accesul vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe sectorul de drum afectat de lucrări.

Pe timpul zilei, în zonele de lucru, este posibil ca circulația să fie temporar întreruptă pentru aproximativ 15 minute, în funcție de tipul intervențiilor, urmând ca apoi traficul să fie permis alternativ, pe fiecare sens de mers, în reprize de aproximativ 10 minute.

Rugăm conducătorii auto:

  • să respecte semnalizarea rutieră instituită;
  • să respecte restricțiile de circulație;
  • să adapteze viteza și să manifeste prudență în zonele de lucru

Pe durata desfășurării lucrărilor, acțiunile din teren beneficiază de sprijinul Poliției Rutiere, care este prezentă pentru asigurarea fluenței traficului și prevenirea eventualelor blocaje, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții cât mai bune pentru toți participanții la trafic", a mai transmis DRDP Craiova.

