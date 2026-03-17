DCNews Stiri Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Data publicării: 14:00 17 Mar 2026

Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Autor: Dana Mihai

Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă - Imagine realizata cu AI

Serghei Șoigu avertizează că dezvoltarea rapidă a dronelor ucrainene face ca nicio regiune a Rusiei să nu mai fie în siguranță.

Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a avertizat marţi că ritmul şi dezvoltarea producţiei de drone ucrainene înseamnă că nicio regiune rusă nu este în siguranţă împotriva atacurilor, relatează Reuters.

Şoigu a declarat, în cadrul unei reuniuni la nivel înalt în oraşul Ekaterinburg din Urali, că numărul atacurilor de sabotaj ucrainene împotriva Rusiei a crescut cu 40% în 2025, ajungând la 1.830 de incidente.

Dronele ucrainene ajung tot mai adânc pe teritoriul Rusiei

"Ritmul de dezvoltare a sistemelor de armament, în principal a sistemelor de drone fără pilot şi complexitatea metodelor utilizate pentru desfăşurarea acestora sunt de aşa natură încât nicio regiune a Rusiei nu se poate simţi în siguranţă", a declarat Şoigu, citat de agenţia de ştiri Tass.

Citește și: Rusia lovită de rachetele ucrainene. Un depozit petrolier în Krasnodar a luat foc

Primarul Moscovei a declarat luni că sistemele de apărare aeriană au dejucat cea mai mare tentativă de atac asupra capitalei ruse din ultimul an, doborând 250 de drone ucrainene în weekend. Ministerul Apărării rus a raportat marţi că 421 de drone ucrainene au fost doborâte în ultimele 24 de ore.

Rusia a bombardat ţinte ucrainene cu ajutorul artileriei, dronelor şi atacurilor aeriene, în timp ce Ucraina a atacat în profunzime pe teritoriul Rusiei cu grupuri de sabotaj şi drone, ucigând generali ruşi şi atacând rafinării de petrol şi conducte de petrol.

Moscova acuză o rețea internațională de informații

Şoigu a declarat totodată că o reţea de agenţii de informaţii din 56 de ţări operează împotriva Rusiei pentru a facilita ceea ce el a numit atacuri "teroriste şi de sabotaj", fără a preciza despre ce agenţii este vorba. 

