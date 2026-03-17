DCNews Stiri Buget mai mare pentru Înalta Curte în 2026, dar banii nu ajung. Instituția are restanțe și datorii
Data actualizării: 10:08 17 Mar 2026 | Data publicării: 10:06 17 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Bugetul pe 2026, dezbătut în Parlament. Foto Agerpres

Comisiile parlamentare au aprobat bugetul Înaltei Curți pentru 2026, însă reprezentanții instituției avertizează că sumele sunt insuficiente. În timp ce alocările cresc semnificativ față de anul trecut, instanța are de achitat drepturi restante și cheltuieli tot mai mari.

Comisiile reunite de buget-finanțe au dat undă verde bugetului pentru 2026 al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit datelor oficiale, instituția va avea la dispoziție peste 5 miliarde de lei, în creștere cu aproape 50% față de anul trecut.

Cu toate acestea, conducerea economică a Înaltei Curți susține că suma nu acoperă nevoile reale.

Restanțe din anii trecuți și procese pierdute

Managerul economic Manuela Cazacu a explicat că instituția nu a cerut modificări la buget, dar va solicita fonduri suplimentare la rectificare.

Problema principală o reprezintă drepturile salariale câștigate în instanță de angajați. Înalta Curte nu a plătit încă sumele aferente anilor 2024 și 2025, iar la acestea se adaugă noi obligații rezultate din executări silite.

Sistemul judiciar, costuri tot mai mari

Un alt motiv invocat pentru presiunea bugetară este faptul că Înalta Curte gestionează, din 2023, cheltuielile de personal pentru 57 de instanțe din țară, unde lucrează aproximativ 15.800 de angajați.

Acest lucru duce la o creștere semnificativă a cheltuielilor, în special a celor salariale, care reprezintă cea mai mare parte din buget.

În timpul dezbaterilor, deputatul PSD Adrian Câciu a criticat situația, atrăgând atenția că multe dintre majorările salariale provin din procese câștigate chiar de judecători împotriva statului.

El a ridicat întrebarea dacă nu ar fi fost posibilă o gestionare mai eficientă a acestor cheltuieli.

Unde se duc banii

Cea mai mare parte a bugetului este destinată cheltuielilor curente, în special salariilor:

  • aproape 5 miliarde de lei pentru cheltuieli curente
  • peste 4,9 miliarde de lei pentru cheltuieli de personal

Ambele categorii înregistrează creșteri de aproape 48% față de 2025.

Reprezentanții Înaltei Curți spun că vor încerca să obțină fonduri suplimentare la rectificarea bugetară, pentru a acoperi restanțele și obligațiile financiare în creștere.

Situația ridică, însă, semne de întrebare privind sustenabilitatea cheltuielilor din sistemul judiciar pe termen lung.

