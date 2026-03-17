Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Data actualizării: 13:36 17 Mar 2026 | Data publicării: 13:33 17 Mar 2026

Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Autor: Alexandra Curtache

Imagine cu rol ilustrativ Netflix Imagine cu rol ilustrativ Netflix / Sursa foto: Pexels

Ted Sarandos, co-CEO Netflix, a transmis un mesaj clar pentru autoritățile europene despre revizuirile iminente a normelor europene privind serviciile de streaming: să nu le complice prea mult.

Oficialul Netflix spune că gigantul de streaming este deschis reglementării, însă avertizează că un „mozaic” de reguli naționale ar putea afecta serios industria.

Sarandos a subliniat că principala problemă pentru industrie nu este reglementarea în sine, ci lipsa de predictibilitate: „Nu se creează un mediu de afaceri foarte sănătos dacă nu știi dacă regulile se vor schimba în mijlocul producției”, a declarat acesta.

În contextul în care Comisia Europeană pregătește modificări legislative, Netflix cere reguli simple, stabile și aplicate uniform la nivelul UE, pentru a proteja avantajele pieței unice.

Investiții uriașe în Europa

Șeful Netflix a evidențiat impactul economic major al companiei pe continent:

  • peste 13 miliarde de dolari investiți în conținut european în ultimul deceniu
  • colaborări cu peste 600 de producători independenți
  • aproximativ 100.000 de locuri de muncă create în industrie

Potrivit lui Sarandos, aceste investiții contribuie inclusiv la turism, dând exemplul succesului serialelor precum „Emily in Paris” sau La Casa de Papel.

Citește și: Atenție la acest mesaj care pare de la Netflix. Rămâi fără bani în cont

YouTube, „elefantul din cameră”

Unul dintre cele mai dure mesaje ale interviului vizează modul în care autoritățile privesc concurența. 

Sarandos susține că YouTube este tratat greșit ca o simplă platformă socială: „Oamenii îl văd ca pe o colecție de videoclipuri cu pisici, dar este un concurent direct pentru televiziune și streaming”.

Potrivit acestuia, peste 50% din consumul YouTube are loc pe televizor, ceea ce îl plasează în competiție directă cu Netflix pentru timpul utilizatorilor.

Eșecul tranzacției cu Warner, fără influență politică

Referindu-se la tentativa eșuată de preluare a Warner Bros. Discovery, Sarandos a respins ideea unei intervenții politice: „A complicat narațiunea, nu rezultatul. Nu a existat nicio interferență politică”.

El a minimalizat inclusiv reacțiile fostului președinte Donald Trump privind prezența Susan Rice în board-ul Netflix: „A fost o postare pe rețelele de socializare. Nu a fost ideal, dar el face multe lucruri pe rețelele de socializare”.

Miza: viitorul investițiilor în Europa

Mesajul final transmis de Sarandos este clar: nivelul și modul reglementării vor influența direct apetitul Netflix pentru investiții în Europa.

Compania insistă că stabilitatea legislativă este esențială pentru planificarea producțiilor, avertizând că schimbările frecvente pot afecta întreg ecosistemul audiovizual european.

În timp ce UE pregătește noi reguli pentru piața media, Netflix încearcă să tragă un semnal de alarmă: fără predictibilitate și fără o abordare unitară, Europa riscă să piardă investiții și competitivitate într-o industrie globală din ce în ce mai agresivă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 3 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 6 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 30 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 43 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 28 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close