Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming

Oficialul Netflix spune că gigantul de streaming este deschis reglementării, însă avertizează că un „mozaic” de reguli naționale ar putea afecta serios industria.

Sarandos a subliniat că principala problemă pentru industrie nu este reglementarea în sine, ci lipsa de predictibilitate: „Nu se creează un mediu de afaceri foarte sănătos dacă nu știi dacă regulile se vor schimba în mijlocul producției”, a declarat acesta.

În contextul în care Comisia Europeană pregătește modificări legislative, Netflix cere reguli simple, stabile și aplicate uniform la nivelul UE, pentru a proteja avantajele pieței unice.

Investiții uriașe în Europa

Șeful Netflix a evidențiat impactul economic major al companiei pe continent:

peste 13 miliarde de dolari investiți în conținut european în ultimul deceniu

colaborări cu peste 600 de producători independenți

aproximativ 100.000 de locuri de muncă create în industrie

Potrivit lui Sarandos, aceste investiții contribuie inclusiv la turism, dând exemplul succesului serialelor precum „Emily in Paris” sau La Casa de Papel.

YouTube, „elefantul din cameră”

Unul dintre cele mai dure mesaje ale interviului vizează modul în care autoritățile privesc concurența.

Sarandos susține că YouTube este tratat greșit ca o simplă platformă socială: „Oamenii îl văd ca pe o colecție de videoclipuri cu pisici, dar este un concurent direct pentru televiziune și streaming”.

Potrivit acestuia, peste 50% din consumul YouTube are loc pe televizor, ceea ce îl plasează în competiție directă cu Netflix pentru timpul utilizatorilor.

Eșecul tranzacției cu Warner, fără influență politică

Referindu-se la tentativa eșuată de preluare a Warner Bros. Discovery, Sarandos a respins ideea unei intervenții politice: „A complicat narațiunea, nu rezultatul. Nu a existat nicio interferență politică”.

El a minimalizat inclusiv reacțiile fostului președinte Donald Trump privind prezența Susan Rice în board-ul Netflix: „A fost o postare pe rețelele de socializare. Nu a fost ideal, dar el face multe lucruri pe rețelele de socializare”.

Miza: viitorul investițiilor în Europa

Mesajul final transmis de Sarandos este clar: nivelul și modul reglementării vor influența direct apetitul Netflix pentru investiții în Europa.

Compania insistă că stabilitatea legislativă este esențială pentru planificarea producțiilor, avertizând că schimbările frecvente pot afecta întreg ecosistemul audiovizual european.

În timp ce UE pregătește noi reguli pentru piața media, Netflix încearcă să tragă un semnal de alarmă: fără predictibilitate și fără o abordare unitară, Europa riscă să piardă investiții și competitivitate într-o industrie globală din ce în ce mai agresivă.