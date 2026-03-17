€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
DCNews Stiri Judecătorii CCR au cerut bani pentru medicamente în Comisiile de buget-finanțe
Data actualizării: 13:19 17 Mar 2026 | Data publicării: 13:17 17 Mar 2026

Judecătorii CCR au cerut bani pentru medicamente în Comisiile de buget-finanțe
Autor: Elena Aurel

Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

Judecătorii Curții Constituționale au cerut din nou bani pentru decontarea medicamentelor.

Judecătorii Curții Constituționale au cerut din nou fonduri suplimentare pentru decontarea medicamentelor reprezentanților CCR, inclusiv 270.000 de lei, suma destinată persoanelor cu dizabilități, cu toate că în cadrul Curții nu există niciun angajat cu handicap, după cum susține opoziția. Conform legislației, într-o instituție, pentru fiecare 50 de angajați trebuie să existe cel puțin patru angajați cu handicap. 

Bugetul Curţii Constituţionale a României a fost aprobat în Comisiile de buget-finanţe

Bugetul Curţii Constituţionale a României (CCR) a fost aprobat marţi în Comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe, cu 33 de voturi "pentru", 11 "împotrivă" şi două abţineri.

Bugetul CCR reprezintă 44.350.000 de lei credite de angajament şi 44.350.000 lei - credite bugetare, ambele în creştere cu 4,47% faţă de 2025.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, creditele de angajament şi creditele bugetare sunt de câte 37.708.000 de lei, cu o creştere de 8,06%.

VEZI ȘI: Bugetele ministerelor trec rapid prin Parlament. Bugetul de stat, în linie dreaptă spre aprobare

Judecătorul CCR Mihai Busuioc a apreciat că acesta este "un buget sănătos", în care s-a "ţinut cont de condiţiile economice ale României".

"Avem o scădere de 13% la bunuri şi servicii, de aproximativ 35% la cheltuieli de capital. Există o creştere la cheltuieli de personal, care se datorează faptului că în cursul anului trecut am angajat 15 magistraţi asistenţi şi patru grefieri, având în vedere numărul mare de dosare", a precizat Busuioc.

El a menţionat că în 2023 CCR a avut 3.600 de dosare, în 2024 - 4.100, în 2025 - 5.311, iar în primul trimestru al acestui an - 1.224 de dosare.

Din acest motiv, a spus Busuioc, există întârzieri de trei-patru ani. "Eu am 2.872 de dosare alocate ca judecător", a adăugat Busuioc.

Senatorul Silviu Petrea, liderul Grupului parlamentar PACE - Întâi România, a propus un amendament privind diminuarea cu 270.000 de lei a bugetului CCR, pentru persoane cu handicap neîncadrate.

"Aş vrea să scoatem aceste sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate şi să le forţăm până la urmă mâna celor de la CCR să-şi angajeze 10 sau 11 persoane cu dizabilităţi, pentru că aşa este normal", a susţinut parlamentarul. Amendamentul a fost respins, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ccr
buget
medicamente
bani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close