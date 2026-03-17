€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
Ilan Laufer, accident cu trotineta electrică în Capitală. Update: Prima reacție a lui Ilan Laufer
Data actualizării: 13:37 17 Mar 2026 | Data publicării: 12:26 17 Mar 2026

Ilan Laufer, accident cu trotineta electrică în Capitală. Update: Prima reacție a lui Ilan Laufer
Autor: Dana Mihai

Sursa - Facebook Ilan Laufer Ilan Laufer, accident în Capitală după ce circula cu trotineta alături de doi copii

Ilan Laufer a fost implicat într-un accident ușor cu o trotinetă electrică în București, în timp ce transporta doi copii, deși legea interzice pasagerii.

Update: Prima declarație a lui Ilan Laufer

”Mă simt cât de cât bine. Am traversat pe la trecerea de pietoni cu trotineta. O doamnă se uita în partea cealaltă dacă vine vreo mașină, că voia să traverseze, și nu s-a mai uitat când am coborât pe trecere și a accelerat, practic nu s-a mai uitat. S-a uitat în stânga, a văzut că nu trec mașini, a vrut să treacă și a accelerat… și fix în mine a accelerat”, a declarat Ilan Laufer.

Știrea inițială

Ilan Laufer a fost implicat într-un accident ușor cu o trotinetă electrică în București, în timp ce se deplasa împreună cu doi copii minori, deși legislația interzice transportul de pasageri suplimentari pe acest tip de vehicul.

Fostul ministru se afla pe trotinetă în momentul în care aceasta a fost lovită de un autoturism într-o intersecție din Capitală.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale sau de transport la spital.

Citește și: Ilan Laufer, accident grav de mașină: Mititelul a fost cel mai rău accidentat dintre noi toți, a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri grave la cap

Cazul readuce în discuție regulile de circulație pentru trotinetele electrice în România. Conform legislației rutiere, trotineta electrică este destinată unei singure persoane, iar transportul altor pasageri este interzis.

În plus, utilizatorii trebuie să circule pe pistele de biciclete acolo unde acestea există și să respecte regulile generale de circulație aplicabile bicicliștilor.

Autoritățile avertizează că nerespectarea acestor reguli poate crește semnificativ riscul de accidente, mai ales în zonele aglomerate ale orașelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
