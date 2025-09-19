Ilan Laufer, din nou tată! Prima poză cu micuța Eden

Ilan Laufer și soția sa, Alina, trăiesc momente de fericire, după ce au devenit, din nou, părinți.
De vineri, 19 septembrie 2025, familia lor are încă un membru. Este vorba despre Eden, o fetiță perfect sănătoasă, care cântărește 3.105 kg și are 51 de centimetri. Marea veste a fost anunțată de Ilan Laufer, pe rețelele sociale.
"Eden, astăzi ne-am privit pentru prima dată. Te-am așteptat cu atâta emoție, iar clipa în care te-am strâns în brațe va rămâne veșnic în sufletul meu. Atât de mică și totuși atât de puternică – un miracol dăruit de Dumnezeu. Bine ai venit, draga noastră Eden. Această primă întâlnire va rămâne pentru totdeauna în inima mea.", a scris Ilan Laufer, pe contul său de Facebook, unde a atașat și o poză.
”Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră. Cântărești 3.105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință. Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, iubită și ocrotită mereu!”, a scris Illan Laufer, pe Instagram.
de Roxana Neagu