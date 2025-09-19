Ilan Laufer, din nou tată! Prima poză cu micuța Eden

De vineri, 19 septembrie 2025, familia lor are încă un membru. Este vorba despre Eden, o fetiță perfect sănătoasă, care cântărește 3.105 kg și are 51 de centimetri. Marea veste a fost anunțată de Ilan Laufer, pe rețelele sociale.

"Eden, astăzi ne-am privit pentru prima dată. Te-am așteptat cu atâta emoție, iar clipa în care te-am strâns în brațe va rămâne veșnic în sufletul meu. Atât de mică și totuși atât de puternică – un miracol dăruit de Dumnezeu. Bine ai venit, draga noastră Eden. Această primă întâlnire va rămâne pentru totdeauna în inima mea.", a scris Ilan Laufer, pe contul său de Facebook, unde a atașat și o poză.