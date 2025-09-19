€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 19:12 19 Sep 2025 | Data publicării: 19:07 19 Sep 2025

Ilan Laufer, din nou tată! Prima poză cu micuța Eden

Autor: Andrei Itu
Sursa - Facebook Ilan Laufer
 

Ilan Laufer și soția sa, Alina, trăiesc momente de fericire, după ce au devenit, din nou, părinți.

De vineri, 19 septembrie 2025, familia lor are încă un membru. Este vorba despre Eden, o fetiță perfect sănătoasă, care cântărește 3.105 kg și are 51 de centimetri. Marea veste a fost anunțată de Ilan Laufer, pe rețelele sociale.

"Eden, astăzi ne-am privit pentru prima dată. Te-am așteptat cu atâta emoție, iar clipa în care te-am strâns în brațe va rămâne veșnic în sufletul meu. Atât de mică și totuși atât de puternică – un miracol dăruit de Dumnezeu. Bine ai venit, draga noastră Eden. Această primă întâlnire va rămâne pentru totdeauna în inima mea.", a scris Ilan Laufer, pe contul său de Facebook, unde a atașat și o poză.

 
FOTO
 

”Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră. Cântărești 3.105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință. Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, iubită și ocrotită mereu!”, a scris Illan Laufer, pe Instagram.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Scandal la Hollywood: Jimmy Kimmel, suspendat după comentariile controversate despre Charlie Kirk
Publicat acum 13 minute
Diana Șoșoacă ajunge în fața PÎCCJ. Patru infracțiuni de lipsire de libertate - Acuzațiile complete
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Vești proaste pentru șoferii începători: Mașinile pe care nu veți mai putea să le conduceți
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Cum îl scăpa bunica de răceală pe medicul Astărăstoae în două zile
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ilan Laufer, din nou tată! Prima poză cu micuța Eden
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close