Ilan Laufer, accident grav de mașină: Mititelul a fost cel mai rău accidentat dintre noi toți, a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri grave la cap

Primele date arată că maşina lui Ilan Laufer s-a izbit de un copac şi apoi de un alt autoturism, pe care tocmai încerca să îl evite.

„Din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, pentru a evita coliziunea cu un alt autoturism, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un copac din afara părţii carosabile, ulterior, intrând în coliziune şi cu autoturismul mai sus menţionat, condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto în vârstă de 40 de ani, precum şi a pasagerei dreapta-faţă, în vârstă de 42 de ani, şi a doi minori, care se aflau pe bancheta din spate, aceştia fiind transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, a informat, sâmbătă, Poliţia Prahova.

Duminică, Ilan Laufer a transmis primele informații după accident.

„Va multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere si pentru rugaciunile directionate catre sanatatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi la nivelul fetei si lovituri grave la cap. Noi am “scapat” cu sternul si cateva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la maini si la picioare, dar suntem cat se poate de ok, dupa un asemenea accident. Multumesc personalului de pe ambulanta si celor din spital care au grija de mine si de familia mea. Voua va multumesc inca o data ca imi sunteti alaturi!”, a scris Ilan Laufer pe Facebook.

