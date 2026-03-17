Grevă masivă a taximetriștilor din Atena după decizia privind taxiurile electrice

Mii de taximetrişti din Atena au început marţi o grevă pe perioadă nelimitată, pentru a protesta faţă de prevederile adoptate de Guvernul conservator conform cărora, începând din acest an, toate taxiurile nou înregistrate trebuie să fie automobile electrice, transmite EFE.

Taximetriștii reclamă lipsa infrastructurii de încărcare

Greva a fost convocată de principalul sindicat al taximetriştilor din Atena (SATA), care acuză Guvernul că orchestrează o "tranziţie forţată" către vehicule electrice, fără a ţine cont de supravieţuirea sectorului. De asemenea, taximetriştii denunţă lipsa staţiilor de încărcare din capitala Greciei, despre care spun că îi împiedică să se adapteze la tranziţia spre automobilele electrice într-un mod "realist şi sustenabil".

În regiunea Attica din jurul Atenei, cu cinci milioane de locuitori, funcţionează aproximativ 14.000 de taxiuri, dar există doar 900 de staţii publice de încărcare pentru vehicule electrice, dintre care abia 40 sunt echipate cu încărcătoare rapide, conform datelor oficiale.

Nemulțumiri și față de noua lege privind transportul alternativ

Sindicatul taximetriştilor se opune, de asemenea, unui nou proiect de lege, deja introdus în Parlament, care ar permite companiilor de ride-hailing să opereze servicii de transport, excluzând taxiurile de pe piaţă. "Vom fi în grevă până la vot (pe proiectul de lege). Ulterior, vom continua lupta, în special în timpul sezonului turistic", a declarat marţi un lider sindical.

În Grecia, persoanelor fizice le este interzis să ofere servicii de transport cu propriile vehicule prin aplicaţii precum Uber sau Freenow, un serviciu care poate fi oferit doar de companiile de închiriere de automobile cu şoferi care îndeplinesc o serie de cerinţe.