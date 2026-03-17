€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
DCNews Stiri Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Data actualizării: 14:04 17 Mar 2026 | Data publicării: 13:57 17 Mar 2026

Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Autor: Elena Aurel

mojtaba khamanei Foto: Agerpres

Noul lider suprem al Iranului a respins propunerile pentru reducerea tensiunilor și încetarea focului.

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a respins propunerile de reducere a tensiunilor sau de încetare a focului cu SUA, ce i-au fost transmise Teheranului de către două ţări intermediare, a declarat marţi un înalt oficial iranian, citat de Reuters, potrivit Agerpres. 

Poziţia lui Khamenei de răzbunare împotriva SUA şi a Israelului a fost foarte dură şi fermă în prima sa reuniune de politică externă, a declarat oficialul, fără a preciza dacă liderul iranian a participat sau nu personal la această şedinţă.

Războiul declanşat de campania aeriană a SUA şi Israelului împotriva Iranului a intrat luni în a treia săptămână, cu cel puţin 2.000 de morţi şi fără ca sfârşitul să i se întrevadă.

VEZI ȘI: Lideri iranieni de top, lichidați de Israel. Update: Presa de la Teheran contestă uciderea lui Ali Larijani, mâna dreaptă a fostului ayatollah Ali Khamenei

"Nu este momentul potrivit pentru pace"

Între timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocată, aliaţii SUA respingând solicitarea preşedintelui american Donald Trump de a contribui la redeschiderea acestei căi navigabile vitale, ceea ce a condus la creşterea preţurilor la carburanţi şi la amplificarea temerilor legate de inflaţie.

Înaltul oficial a declarat, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters că liderul suprem de la Teheran a spus că "nu este momentul potrivit pentru pace până când SUA şi Israelul nu vor fi îngenunchiate, nu îşi vor recunoaşte înfrângerea şi nu vor plăti despăgubiri".

Trei surse au declarat pentru Reuters în 14 martie că administraţia preşedintelui Donald Trump a respins eforturile aliaţilor din Orientul Mijlociu de a începe negocieri diplomatice menite să pună capăt războiului din Iran.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close