DCNews Stiri Kremlinul insistă ca Zelenski să vină la Moscova pentru discuții de pace
Data publicării: 18:10 29 Ian 2026

Kremlinul insistă ca Zelenski să vină la Moscova pentru discuții de pace
Autor: Dana Mihai

Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Kremlinul a declarat joi că Rusia şi-a reiterat invitaţia adresată în ajun preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuţii de pace.

Kremlinul a declarat joi că Rusia şi-a reiterat invitaţia adresată în ajun preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuţii de pace, în contextul intensificării eforturilor mediate de SUA de a se ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani în Ucraina, relatează Reuters.

Referitor la locul unei posibile întâlniri între Putin şi Zelenski, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov a declarat:"Deocamdată vorbim despre Moscova". "Discuţiile despre un alt loc sunt nepotrivite", a adăugat el, reproşându-i lui Volodimir Zelenski că nu a reacţionat la invitaţia ce i-a fost adresată cu o zi în urmă de a veni la Moscova.

Zelenski a respins anterior o invitație similară

Volodimir Zelenski a respins o invitaţie similară anul trecut, spunând că nu poate merge în capitala unei naţiuni care lansează zilnic rachete asupra ţării sale. La momentul respectiv, el sugerase ca Putin să vină în schimb la Kiev.

Anterior, ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga a declarat că preşedintele Volodimir Zelenski este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a discuta cu privire la cele mai sensibile probleme care împiedică avansarea negocierilor. Liderii Ucrainei şi Rusiei ar putea să discute cu această ocazie problema teritorială şi cea privind statutul centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub controlul Moscovei.

Kremlinul şi-a reiterat invitaţia făcută lui Zelenski la câteva ore după ce refuzase să comenteze speculaţii potrivit cărora Moscova şi Kievul ar fi convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părţi.

Citește și: Rusia, semnal de alarmă înainte de expirarea tratatului START III. Ce mesaj i-a transmis lui Trump

Discuţiile de pace mediate de Washington la Abu Dhabi, care au avut loc weekendul trecut, au dat un nou impuls eforturilor pentru încheierea unui acord de pace, însă persistă diferenţe profunde între poziţiile de negociere ale Rusiei şi Ucrainei. Luptele acerbe continuă să facă ravagii pe câmpul de luptă, în timp ce Kievul se confruntă cu întreruperi masive de curent provocate de recentele atacuri ruseşti cu rachete.

Un responsabil american a declarat sâmbătă, sub rezerva anonimatului, pentru Axios că Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin sunt "foarte aproape" de a stabili o întâlnire după discuţiile mediate de SUA.

Discuțiile de la Abu Dhabi au dat un nou impuls negocierilor

O nouă rundă de discuţii la Abu Dhabi între delegaţiile de negociatori rusă şi ucraineană este programată pentru duminică, iar preşedintele american Donald Trump - care insistă asupra unui acord pentru a se pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial- a declarat marţi că se întâmplă "lucruri foarte bune" în acest proces.

Cu toate acestea, rămân dezacorduri majore într-o serie de probleme-cheie, precum problema teritorială, potenţiala prezenţă a forţelor internaţionale de menţinere a păcii sau a observatorilor în Ucraina după încetarea focului şi soarta centralei nucleare din Zaporojie, controlată de Rusia.

Oricum, orice întâlnire între Putin şi Zelenski trebuie să fie bine pregătită şi să se axeze pe obţinerea de rezultate, a declarat miercuri Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului în probleme de politică externă. Uşakov a spus că Rusia îi va garanta securitatea preşedintelui ucrainean dacă se decide să vină la Moscova.

Citește și: Kievul dorește să ajute Chișinăul cu problema Transnistriei ocupate de ruși: O gravă amenințare pentru toată regiunea 

Secretarul de stat american Marco Rubio a numit miercuri dezacordul celor două părţi cu privire la problema teritorială drept singura problemă majoră "foarte dificil" de rezolvat.

Rusia doreşte ca forţele ucrainene să se retragă din aproximativ 20% din regiunea Doneţk (est), pe care armata rusă nu o controlează.

Kievul a declarat că nu doreşte să doneze Moscovei teritorii pe care Rusia nu le-a câştigat pe câmpul de luptă şi care ar putea servi în viitor drept platformă pentru forţele ruse pentru a pătrunde mai adânc pe teritoriul Ucrainei.

Dar problema teritorială nu este singura rămasă în suspensie, a punctat joi Iuri Uşakov.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a pus la îndoială viabilitatea oricăror garanţii de securitate pe care Washingtonul le-ar putea oferi Ucrainei ca parte a unui acord, spunând că are dubii că acestea ar putea aduce o pace durabilă în condiţiile menţinerii actualei conduceri politice a Ucrainei la putere.

În acelaşi timp, liderul pro-Kremlin al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a pledat joi pentru continuarea războiului, în comentarii care reflectă convingerea adepţilor liniei dure că Moscova câştigă pe câmpul de luptă.

"Cred că războiul trebuie dus până la capăt", a declarat Kadîrov în timpul vizitei sale de joi la Kremlin, reiterând:"Sunt împotriva negocierilor".

