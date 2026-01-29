€ 5.0961
DCNews Stiri "Eu urmez". Situație șocantă după ce Eduard (13 ani), din Oradea, s-a aruncat de pe bloc. Avertismentul psihologului Leca: Se poate repeta oricând
Data actualizării: 14:57 29 Ian 2026 | Data publicării: 14:04 29 Ian 2026

Autor: Tiberiu Vasile

”Eu urmez”. Situație șocantă după ce Eduard (13 ani), din Oradea, s-a aruncat de pe bloc. Avertismentul psihologul Leca Se poate repeta oricând Adolescent, rol ilustrativ. Sursa Foto: Freepik

Eduard avea 13 ani. Era un copil și un elev model. La o școală bună, singur copil la părinți, cu o situație materială bună. Nimic nu-i prevestea sfârșitul. Și totuși, ce s-a întâmplat?

Oradea se confruntă cu un val de reacții online fără precedent, care depășește cadrul obișnuit al mesajelor de condoleanțe. După tragedia care a zguduit comunitatea, moartea unui elev de 13 ani care s-a aruncat de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill Residence, pe TikTok au început să apară comentarii alarmante, scrise aparent de copii și adolescenți. Ce s-a întâmplat cu Eduard? Ce se întâmplă în rândul copiilor care, deși vin din familii bune, intră în acest val al crimelor și suicidului? La un clip de condoleanțe dedicat tânărului de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu”, utilizatorii au lăsat mesaje tulburătoare precum „eu urmez”, „eu voi urma sigur” sau „Și eu odată și-odată o s-o fac”, făcând referire la ideea de a repeta gesturi similare.

Din păcate, aceste reacții vin într-un context mai larg, în care, în ultimii ani, incidente grave implicând minori, de la infracțiuni până la tentative de suicid, par să fie în creștere. Într-o discuție în exclusivitate cu DC News, psihologul Radu Leca a explicat principalele cauze ale acestui fenomen și a oferit un orizont de așteptări, subliniind că lipsa unor intervenții coerente din partea mediului social și decizional face dificilă stoparea acestui curent îngrijorător.

Schimbare radicală de comportament a tuturor minorilor între 10 și 16 ani

"Lucrurile sunt extrem de simple, numai că, pe măsură ce ele se simplifică și mai mult, devin foarte periculoase. În urmă cu aproape opt ani, existau, la nivelul Statelor Unite și Canadei, reprezentanți care spuneau, din partea structurii psihologiei, că avem de-a face cu o schimbare de comportament și de atitudine din partea minților tinere aflate în online, atâta timp cât acestea funcționează în spațiul virtual o perioadă lungă de timp. Perioada este determinată de numărul de ore petrecute zilnic în rețea. Ulterior, despre aceste elemente științifice de cercetare nu s-a mai scris nimic.

În prezent, avem de-a face cu o schimbare radicală de comportament a tuturor persoanelor minore cu vârste între 10 și 16 ani. Lucrurile nu mai stau la fel cum le știam noi. Cât timp avem o structură afectată în tot ceea ce înseamnă planul psihologic și creierul, care are legătură cu prezența milioanelor de stimuli nenaturali în procesul de evoluție, atunci creierul va fi oprit din funcționare și din evoluția corectă.

Oricând se poate repeta tragicul eveniment, chiar și în familii bune

Elemente de tipul tulburării de anxietate, depresiei sau tulburării de panică vor ieși la suprafață chiar și pe probleme mici. Problemele acelea sunt vizualizate de tinerii adulți din prezent și de adulții de peste 40 de ani ca fiind lucruri ușoare, gestionabile, soluționabile. Cu toate acestea, pentru adolescenții între 14 și 16 ani, dar și pentru copiii cu vârste de la 10 ani în sus, problemele acelea simple provoacă anxietate, depresie, stări de panică.

De ce? Creierul lor nu s-a dezvoltat suficient de mult pentru vârsta pe care o au, ținând cont de prezența îndelungată în online. Vom avea probleme mari pe tot ce înseamnă trendurile din spațiul virtual în realitate. Aceștia vor înclina să creadă elemente din spațiul online, nefiind în realitate. Atunci, oricând se poate repeta tragicul eveniment: un copil cu vârstă mică, venit dintr-o familie bună ca proveniență, cu părinți implicați trup și suflet în educația sa, să ajungă într-o zonă de suicid.

Dacă nu se va acționa,  vor mai fi astfel de evenimente. Formulele întâlnite adesea printre tineri

Dacă nu se va acționa, la nivel de societate, cât și la nivel decizional, vor mai fi astfel de evenimente cu tentă suicidală, dar în formule diferite. Formulele fac parte din următoarele patru categorii: spânzurare, urcare pe trenuri electrice, aruncare de pe poduri sub roțile mașinilor și aruncare de la înălțime.

Mai este un trend nou, pe care l-am observat după petrecerile din zona Lipscani, în Centrul Vechi: încercarea de trecere pe sub mașini cât acestea circulă cu viteză mică pe Bulevardul Unirii. Aceste trenduri sunt cu adevărat îngrozitoare și sunt concepute de minți bolnave pentru 'a se distra', dar în acest proces îi afectează profund pe cei vulnerabili și predispuși la gesturi necugetate. 

În urmă cu câteva luni a avut loc, fix în fața Magazinului Unirea, înainte să debuteze lucrările la metrou, un accident. Eu am înțeles că era vorba de o persoană tânără, cu vârsta sub 18 ani, care, aflată sub influența substanțelor interzise, a încercat să treacă pe dedesubtul mașinilor aflate în trafic. Trendurile acestea sunt extrem de periculoase, nu au legătură cu realitatea și devin valabile pentru persoanele care au, din punct de vedere psiho-emoțional, anumite vulnerabilități", a explicat psihologul Radu Leca.

