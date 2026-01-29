€ 5.0961
DCNews Stiri „Eu urmez!”. Mesajele copiilor de pe Tik Tok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Specialiștii cer vigilență din partea părinților
Data actualizării: 15:29 29 Ian 2026 | Data publicării: 10:34 29 Ian 2026

„Eu urmez!”. Mesajele copiilor de pe Tik Tok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Specialiștii cer vigilență din partea părinților
Autor: Tiberiu Vasile

„Eu urmez!”. Mesajele copiilor de pe Tik Tok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Specialiștii cer vigilență din partea părinților Imagine cu un copil care stă pe telefon. Foto: Pixabay

Pe TikTok au apărut mesaje alarmante după ce un elev de 13 ani din Oradea s-a aruncat de pe un bloc. Comentariile „Eu urmez!” au atras atenția părinților și a specialiștilor, care cer vigilență sporită.

Oradea se confruntă cu un val de reacții online care depășește zona obișnuită a mesajelor de condoleanțe. După moartea elevului de 13 ani care s-a aruncat de pe terasa unui bloc, pe TikTok au apărut comentarii alarmante, scrise de conturi care par să aparțină unor copii și adolescenți. Specialiștii și reprezentanții școlilor vorbesc despre un semnal de risc și cer părinților să fie mult mai atenți la ce fac copiii lor în mediul online.

Val de reacții pe TikTok după tragedia din Oradea

La un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, care a murit după ce s-a aruncat luni de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill Residence, au apărut numeroase comentarii. Pe lângă mesajele de regret, empatie și durere, au fost postate și replici care i-au alarmat pe adulți.

Unii utilizatori au scris direct „eu urmez” sau „eu voi urma sigur”, făcând trimitere la ideea de a repeta un gest similar. Alți comentatori au susținut că băiatul ar fi „al treilea” într-o serie recentă de sinucideri în rândul adolescenților.

Printre mesajele care au atras atenția se numără și: „Și eu odată și-odată o s-o fac”, semnat de utilizatorul Shadow Sugar, dar și un alt comentariu, mult mai explicit: „Nu vreau să o pierd pe mama, dar mă va pierde ea pe mine în câteva zile”.

Mesajele prietenilor și reacția comunității

Prietenii lui Eduard, băiatul de 13 ani care a murit după ce s-a aruncat de la etajul 8, au transmis la rândul lor un mesaj emoționant pe TikTok, păstrat neschimbat:

„Drum lin spre cer, frate. Te iubim toți de la pump (prietenii cu care Eduard făcea pumptrack - n.r.). Ai fost un om de minune și care ne făcea să râdem mereu. Te iubim și Dumnezeu să te odihnească în pace”.

Mesajul a fost distribuit rapid, devenind punctul în jurul căruia s-au adunat sute de reacții. Tocmai această concentrare de emoții intense i-a determinat pe specialiști să avertizeze că platformele sociale pot amplifica stările de vulnerabilitate, mai ales în rândul copiilor.

Avertisment pentru părinți și școală

Comentariile apărute pe TikTok au ajuns și în atenția conducerii colegiului unde învăța Eduard. Reprezentanții școlii au transmis părinților un mesaj în care le-au spus să verifice activitatea copiilor pe rețelele de socializare și să fie atenți în special la conturile de TikTok și Instagram.

Specialiștii subliniază că mesajele de tip „eu urmez” nu trebuie ignorate sau tratate ca simple glume. În multe cazuri, ele pot indica stări emoționale periculoase sau nevoia urgentă de sprijin.

Conținut online urmărit de Eduard înainte de tragedie

Înainte de moarte, Eduard redistribuise pe contul său de Instagram mai multe clipuri asociate trendului online numit „nihilist pinguin”. Acesta își are originea într-o secvență din documentarul „Encounters at the End of the World”, realizat în 2007 de regizorul german Werner Herzog și filmat în Antarctica.

În scena devenită virală, apare un pinguin care se desprinde de colonia sa și pornește singur spre interiorul continentului, departe de ocean și de sursele de hrană. Regizorul descrie comportamentul ca fiind unul neobișnuit și sugerează că animalul s-ar îndrepta spre o moarte aproape sigură, prin epuizare sau înfometare, după cum notează publicația Bihoreanul.

Ce se știe despre ultimele ore ale băiatului

Nimic din comportamentul lui Eduard nu părea să anunțe ceea ce avea să urmeze. Băiatul de 13 ani, a cărui moarte a zguduit Oradea, a ieșit din casă luni dimineață ca într-o zi obișnuită de școală. Purta uniforma, însă nu avea asupra lui nici telefonul mobil, nici ghiozdanul, potrivit informațiilor obținute din apropierea anchetei.

Deși traseul părea cel cunoscut, adolescentul nu a ajuns la cursuri. Absența lui a fost semnalată rapid, iar tatăl a fost anunțat încă de la prima oră. Cum dispozitivul copilului rămăsese acasă și nu exista nicio modalitate de a lua legătura cu el, părintele s-a deplasat personal la unitatea de învățământ.

Câteva ore mai târziu, familia avea să afle vestea. Polițiștii l-au chemat pe tată pe strada Eforiei, în zona în care se află blocul implicat în tragedie. Acolo i s-a confirmat deznodământul.

Eduard era copil unic și, spun apropiații, avea o relație apropiată cu părinții săi. Familia era implicată în viața lui, iar lipsurile materiale nu făceau parte din realitatea de zi cu zi a adolescentului.

În prezent, ancheta continuă. Polițiștii analizează toate datele disponibile pentru a reconstrui exact succesiunea faptelor și contextul în care s-a produs tragedia. Înmormântarea lui Eduard este programată pentru joi, la ora 12, în Cimitirul Municipal din Oradea. 

