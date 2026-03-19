DCNews Stiri Militarii greci au doborât două rachete balistice lansate din Iran
Data actualizării: 17:18 19 Mar 2026 | Data publicării: 16:26 19 Mar 2026

Militarii greci au doborât două rachete balistice lansate din Iran
Autor: Doinița Manic

imagine cu o racheta, razboi Militarii greci au folosit o baterie antiaeriană Patriot pentru a intercepta rachetele lansate de Iran. Sursa foto: Freepik

Militarii greci au doborât două rachete balistice lansate din Iran în Arabia Saudită.

Ministrul Apărării de la Atena, Nikos Dendias, a informat că un sistem antiaerian manevrat de militari greci a doborât joi în Arabia Saudită două rachete balistice lansate din Iran, transmite Agerpres, citând Reuters.

Rachetele iraniene doborâte de militarii greci vizau rafinării de petrol

Potrivit acestuia, forţele elene au folosit o baterie antiaeriană Patriot, iar rachetele interceptate de aceasta vizau rafinării de petrol, într-o zonă neprecizată din regatul saudit.

Deși Ministerul Apărării de la Riad anunţase mai devreme în cursul zilei că a fost interceptată o rachetă balistică lansată asupra portului Yanbu de la Marea Roşie, unde se află şi o rafinărie de petrol, totuși nu este clar dacă era vorba despre una din cele două rachete doborâte de greci.

"Protecţia rafinăriilor şi a unităţilor petroliere este foarte importantă", a declarat ministrul Apărării de la Atena, Nikos Dendias.

Grecia a desfăşurat sistemul Patriot în Arabia Saudită în 2021

Grecia a desfăşurat sistemul american Patriot în Arabia Saudită din 2021, conform unui acord pentru protecţia infrastructurii energetice a acestei ţări, şi asigură personalul militar necesar pentru operaţiuni. Potrivit unui oficial din ministerul grec al Apărării citat de Reuters, pperaţiunea de joi a fost prima în cadrul misiunii respective.

Și alte state terţe au oferit asistenţă în Golf pentru apărarea împotriva atacurilor iraniene. Franţa a acordat sprijin Emiratelor Arabe unite conform unui acord bilateral de apărare în vigoare de multă vreme, iar Australia a anunţat că va trimite Emiratelor un avion de supraveghere şi rachete.

Teheranul continuă să riposteze cu rachete şi bombe, vizând și statele din Golf unde există baze militare ale SUA, iar conflictul din Orientul Mijlociu rămâne încă departe de o dezescaladare.

