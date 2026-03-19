Imagini virale: Un oposum și-a găsit „refugiu" printre animalele de pluș într-un magazin din Aeroportul Hobart
Data actualizării: 16:52 19 Mar 2026 | Data publicării: 16:40 19 Mar 2026

Imagini virale: Un oposum și-a găsit „refugiu” printre animalele de pluș într-un magazin din Aeroportul Hobart
Autor: Andrei Itu

oposum in aeroport Un oposum și-a găsit „refugiu” printre animalele de pluș într-un magazin din Aeroportul din Cambridge / Captură 7NEWS Tasmania

Un oposum a uimit călătorii din Aeroportul Hobart, Cambridge, Tasmania, după ce s-a ascuns printre animalele de pluș într-un magazin de suveniruri.

Un oposum s-a ascuns printre jucăriile de pluș dintr-un magazin aflat în Aeroportul Hobart, Cambridge, Tasmania, fapt care a stârnit uimirea și admirația călătorilor.

Oposum pe raftul cu jucării de pluș din aeroportul Hobart

Animalul părea că îi place în magazin, dar apoi a plecat de pe raftul cu animale de pluș, pentru o „plimbare” prin aeroport. Astfel,  „s-a provocat agitație” în zona de plecări, a relatat un angajat al aeroportului, scrie abc.net.

Video

Cum ar fi intrat în aeroport oposumul

Nu se cunoaște exact cum a intrat oposumul în incinta aeroportului, respectiv în magazin. Cel mai probabil, animăluțul a reușit să intre în clădire, în contextul lucrărilor de reamenajare ce se desfășoară în aeroport.

Liam Bloomfield, manager al magazinului, a afirmat că angajații au descoperit animalul în jurul orei 11:45. „Părea că se simte foarte bine acolo, alături de noii lui prieteni. Nu părea stresat”, a precizat managerul.

„Toți pasagerii îl filmau cu telefoanele. A fost puțină agitație ca să ne asigurăm că este în siguranță, că pasagerii nu sunt deranjați și că oposumul ajunge înapoi acasă”, a mai spus el.

 „Un mic moment de bucurie” - vizita oposumului în aeroport

Bloomfield a subliniat că oposumul a fost „scos în siguranță” în afara terminalului de către conducerea Aeroportului Hobart din Cambridge.

Vizita micului animăluț a fost descrisă ca „un mic moment de bucurie” într-o zi obișnuită la job.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 18 minute
George Simion, atacuri explozive la dezbaterea pe buget
Publicat acum 1 ora si 20 minute
”Este suficient o scânteie ca să arunce totul în aer” în România. Adrian Năstase, alertă din societate: Acesta este lucrul cel mai grav
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Alunecare de teren într-o zonă frecventată de turiști din municipiul Brașov: Acces restricționat
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Sfârșit tragic pentru un motociclist maghiar. Era în drumeţie pe Piatra Secuiului când i s-a făcut rău și a căzut ca secerat
 
Cele mai citite știri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
