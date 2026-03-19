Imagini virale: Un oposum și-a găsit „refugiu” printre animalele de pluș într-un magazin din Aeroportul Hobart

Un oposum s-a ascuns printre jucăriile de pluș dintr-un magazin aflat în Aeroportul Hobart, Cambridge, Tasmania, fapt care a stârnit uimirea și admirația călătorilor.

Oposum pe raftul cu jucării de pluș din aeroportul Hobart

Animalul părea că îi place în magazin, dar apoi a plecat de pe raftul cu animale de pluș, pentru o „plimbare” prin aeroport. Astfel, „s-a provocat agitație” în zona de plecări, a relatat un angajat al aeroportului, scrie abc.net.

Cum ar fi intrat în aeroport oposumul

Nu se cunoaște exact cum a intrat oposumul în incinta aeroportului, respectiv în magazin. Cel mai probabil, animăluțul a reușit să intre în clădire, în contextul lucrărilor de reamenajare ce se desfășoară în aeroport.

Liam Bloomfield, manager al magazinului, a afirmat că angajații au descoperit animalul în jurul orei 11:45. „Părea că se simte foarte bine acolo, alături de noii lui prieteni. Nu părea stresat”, a precizat managerul.

„Toți pasagerii îl filmau cu telefoanele. A fost puțină agitație ca să ne asigurăm că este în siguranță, că pasagerii nu sunt deranjați și că oposumul ajunge înapoi acasă”, a mai spus el.

„Un mic moment de bucurie” - vizita oposumului în aeroport

Bloomfield a subliniat că oposumul a fost „scos în siguranță” în afara terminalului de către conducerea Aeroportului Hobart din Cambridge.

Vizita micului animăluț a fost descrisă ca „un mic moment de bucurie” într-o zi obișnuită la job.