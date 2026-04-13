Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral

În tinerețe, Péter Magyar îl admira pe Viktor Orbán. Câștigătorul alegerilor din Ungaria avea un poster cu premierul ultraconservator maghiar în dormitorul său din Budapesta, scrie El Pais.

Ulterior, Magyar și-a construit cariera politică în cadrul Fidesz, partidul lui Orbán, până în 2024, când s-a desprins, a expus secrete ale conducerii partidului și și-a început cariera politică meteorică.

CITEȘTE ȘI - Schimbare de putere la Budapesta? Istoricul Marius Diaconescu, circumspect: Au mai fost astfel de filme regizate în viața politică din Ungaria

Péter Magyar, rudă cu fostul președinte ungar Ferenc Mádl

Tatăl lui Péter Magyar a fost avocat, iar mama sa a deținut funcții importante la Curtea Supremă. De asemenea, sora sa este judecătoare. Ferenc Mádl, președintele Ungariei între 2000 și 2005, a fost fratele bunicii sale, iar bunicul său a fost Pál Eross, un cunoscut prezentator de televiziune care oferea consultanță juridică.

În timp ce se afla în Germania pentru a studia dreptul, Magyar a legat o prietenie strânsă cu Gergely Gulyás. Astăzi, Gulyás este șeful de cabinet al lui Orbán.

CITEȘTE ȘI - Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România

De asemenea, în timp ce era la universitate, a cunoscut-o pe Judit Varga, cu care s-a căsătorit în 2006. Cei doi au locuit împreună la Bruxelles: ea era parlamentar european din partea Fidesz, el lucra la Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană. Magyar a deținut mai multe funcții de nivel mediu în organizații controlate de Fidesz, dar nu a ajuns niciodată în vârf.

Într-un videoclip de campanie, Magyar a împărtășit un plan machiavelic de a-l încolți pe Viktor Orbán și pe cei mai apropiați consilieri ai săi - foștii săi colegi - în Parlamentul European, în 2024. A vrut să-l forțeze pe prim-ministru să facă ceva ce nu a făcut niciodată cu membrii opoziției: să le strângă mâna. A reușit. Surpriza lui Orbán a fost evidentă și se poate vedea în videoclipul de mai jos.

CITEȘTE ȘI - Imaginile zilei de la Budapesta: Un medic de top a făcut senzație pe scenă după victoria formațiunii Tisza / video viral