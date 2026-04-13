DCNews Stiri Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral
Data publicării: 13:51 13 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

Peter Magyar, preşedinte TISZA

Peter Magyar a mobilizat o majoritate diversă din punct de vedere ideologic, care l-a văzut ca singurul candidat capabil să pună capăt sistemului din interior, și a câștigat alegerile parlamentare cu formațiunea Tisza.

În tinerețe, Péter Magyar îl admira pe Viktor Orbán. Câștigătorul alegerilor din Ungaria avea un poster cu premierul ultraconservator maghiar în dormitorul său din Budapesta, scrie El Pais.

Ulterior, Magyar și-a construit cariera politică în cadrul Fidesz, partidul lui Orbán, până în 2024, când s-a desprins, a expus secrete ale conducerii partidului și și-a început cariera politică meteorică. 

CITEȘTE ȘI                -              Schimbare de putere la Budapesta? Istoricul Marius Diaconescu, circumspect: Au mai fost astfel de filme regizate în viața politică din Ungaria

Péter Magyar, rudă cu fostul președinte ungar Ferenc Mádl

Tatăl lui Péter Magyar a fost avocat, iar mama sa a deținut funcții importante la Curtea Supremă. De asemenea, sora sa este judecătoare. Ferenc Mádl, președintele Ungariei între 2000 și 2005, a fost fratele bunicii sale, iar bunicul său a fost Pál Eross, un cunoscut prezentator de televiziune care oferea consultanță juridică.

În timp ce se afla în Germania pentru a studia dreptul, Magyar a legat o prietenie strânsă cu Gergely Gulyás. Astăzi, Gulyás este șeful de cabinet al lui Orbán.

CITEȘTE ȘI                 -                Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România

De asemenea, în timp ce era la universitate, a cunoscut-o pe Judit Varga, cu care s-a căsătorit în 2006. Cei doi au locuit împreună la Bruxelles: ea era parlamentar european din partea Fidesz, el lucra la Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană. Magyar a deținut mai multe funcții de nivel mediu în organizații controlate de Fidesz, dar nu a ajuns niciodată în vârf.

Într-un videoclip de campanie, Magyar a împărtășit un plan machiavelic de a-l încolți pe Viktor Orbán și pe cei mai apropiați consilieri ai săi - foștii săi colegi - în Parlamentul European, în 2024. A vrut să-l forțeze pe prim-ministru să facă ceva ce nu a făcut niciodată cu membrii opoziției: să le strângă mâna. A reușit. Surpriza lui Orbán a fost evidentă și se poate vedea în videoclipul de mai jos.

CITEȘTE ȘI               -               Imaginile zilei de la Budapesta: Un medic de top a făcut senzație pe scenă după victoria formațiunii Tisza / video viral

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Publicat acum 19 minute
Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral
Publicat acum 35 minute
Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Publicat acum 50 minute
Ministrul Sănătății merge în Statele Unite pentru întâlniri de importanță strategică
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Explozie într-un apartament din Constanța. Un bărbat de 78 de ani a fost rănit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Publicat acum 3 ore si 59 minute
Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Trump face anunțul care poate schimba totul în Iran
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Horoscop 13 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 42 minute
BANCUL ZILEI: Replica soției după căsătorie
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close