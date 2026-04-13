Imaginile zilei de la Budapesta: Un medic de top a făcut senzație pe scenă după victoria formațiunii Tisza / video viral

Zsolt Hegedűs, posibil nou ministru al Sănătății în Ungaria, a făcut senzație la Budapesta cu dansul său.
Politicianul ungar Zsolt Hegedűs aproape a rupt podeaua scenei de bucurie după victoria lui Peter Magyar și a formațiunii TISZA în alegerile parlamentare din Ungaria.
Videoclipul a adunat în cursul nopții peste un milion de vizualizări.
CITEȘTE ȘI - Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Zsolt Hegedűs este o figură cheie în echipa lui Péter Magyar și are șanse să fie noul ministru al Sănătății în Ungaria. Este un chirurg ortoped de top și a profesat mai mulți ani în clinici de top din Marea Britanie.
S-a întors în Ungaria în 2015 pentru a reforma sistemul de sănătate, iar planul său a fost însușit de formațiunea TISZA.
CITEȘTE ȘI - Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
???? Dancing minister goes viral!— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026
A victory dance by Zsolt Hegedűs has racked up over a million views overnight.
He’s one of the key figures in Péter Magyar’s team and a leading candidate for Hungary’s health minister.
A top orthopedic surgeon, he spent years working in leading…
de Val Vâlcu