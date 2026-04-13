Imaginile zilei de la Budapesta: Un medic de top a făcut senzație pe scenă după victoria formațiunii Tisza / video viral

Politicianul ungar Zsolt Hegedűs aproape a rupt podeaua scenei de bucurie după victoria lui Peter Magyar și a formațiunii TISZA în alegerile parlamentare din Ungaria.

Videoclipul a adunat în cursul nopții peste un milion de vizualizări.

Zsolt Hegedűs este o figură cheie în echipa lui Péter Magyar și are șanse să fie noul ministru al Sănătății în Ungaria. Este un chirurg ortoped de top și a profesat mai mulți ani în clinici de top din Marea Britanie.

S-a întors în Ungaria în 2015 pentru a reforma sistemul de sănătate, iar planul său a fost însușit de formațiunea TISZA.

