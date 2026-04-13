DCNews Stiri Imaginile zilei de la Budapesta: Un medic de top a făcut senzație pe scenă după victoria formațiunii Tisza / video viral
Data actualizării: 13:45 13 Apr 2026 | Data publicării: 11:57 13 Apr 2026

Imaginile zilei de la Budapesta: Un medic de top a făcut senzație pe scenă după victoria formațiunii Tisza / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

peter magyar pe scena in budapesta dupa ce a castigat alegerile parlamentare Foto: Agerpres

Zsolt Hegedűs, posibil nou ministru al Sănătății în Ungaria, a făcut senzație la Budapesta cu dansul său.

Politicianul ungar Zsolt Hegedűs aproape a rupt podeaua scenei de bucurie după victoria lui Peter Magyar și a formațiunii TISZA în alegerile parlamentare din Ungaria.

Videoclipul a adunat în cursul nopții peste un milion de vizualizări. 

Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban

Zsolt Hegedűs este o figură cheie în echipa lui Péter Magyar și are șanse să fie noul ministru al Sănătății în Ungaria. Este un chirurg ortoped de top și a profesat mai mulți ani în clinici de top din Marea Britanie.

S-a întors în Ungaria în 2015 pentru a reforma sistemul de sănătate, iar planul său a fost însușit de formațiunea TISZA.

Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România

Zsolt Hegedus
peter magyar
ungaria
