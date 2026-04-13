Rezultatele alegerilor din Ungaria vor accelera doar destrămarea Uniunii Europene, a opinat reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru cooperare investițional-economică cu țările străine și șeful Fondului Suveran al RusieiI, Kirill Dmitriev, citat de tass.

„Acest lucru va accelera doar destrămarea UE. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”, a scris el pe platforma X.

Kirill Dmitriev a comentat declarațiile activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, care a vorbit de „căderea” Ungariei după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare.

După procesarea a 96.89% din voturi, numărul de mandate obţinute este de 138 pentru formațiunea TISZA, 55 pentru Fidesz și 6 pentru Mi Hazánk.