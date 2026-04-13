DCNews Stiri Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Data publicării: 08:41 13 Apr 2026

Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Autor: Ioan-Radu Gava

Vladimir Putin si Viktor Orban Vladimir Putin (Rusia) și Viktor Orban (Ungaria)/ foto Agerpres

Kirill Dimitriev, reprezentantul lui Vladimir Putin pentru cooperare investițional-economică cu țările străine, a reacționat, după rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria.

Rezultatele alegerilor din Ungaria vor accelera doar destrămarea Uniunii Europene, a opinat reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru cooperare investițional-economică cu țările străine și șeful Fondului Suveran al RusieiI, Kirill Dmitriev, citat de tass.

„Acest lucru va accelera doar destrămarea UE. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”, a scris el pe platforma X.

CITEȘTE ȘI                -                 Alex Soros, bucuros nevoie mare după victoria lui Peter Magyar. Aluzii la politica dusă de Viktor Orban

Kirill Dmitriev a comentat declarațiile activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, care a vorbit de „căderea” Ungariei după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare.

După procesarea a 96.89% din voturi, numărul de mandate obţinute este de 138 pentru formațiunea TISZA, 55 pentru Fidesz și 6 pentru Mi Hazánk.

Kirill Dmitriev
peter magyar
ungaria
viktor orban
rusia
