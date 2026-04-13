Alex Soros, bucuros nevoie mare după victoria lui Peter Magyar. Aluzii la politica dusă de Viktor Orban
Data publicării: 08:17 13 Apr 2026

Alex Soros, bucuros nevoie mare după victoria lui Peter Magyar. Aluzii la politica dusă de Viktor Orban
Autor: Ioan-Radu Gava

alex soros si george soros Foto: Facebook Alex Soros

Alexander Soros, fiul magnatului George Soros, și-a exprimat bucuria după ce Viktor Orban a pierdut alegerile din Ungaria în fața contracandidatului său, Peter Magyar.

Victoria lui Peter Magyar și a formațiunii politice Tisza în alegerile parlamentare din Ungaria a provocat o undă de bucurie în întreaga lume, Alex Soros, fiul magnatului american George Soros, fiind unul dintre cei care și-au manifestat fericirea în mediul online, imediat după anunțarea primelor rezultate.

„Poporul ungar și-a luat înapoi țara! O respingere vehementă a corupției înrădăcinate și a interferențelor străine“, a scris Alex Soros după victoria lui Peter Magyar.

Acesta a revenit ulterior cu un nou mesaj, în care a făcut aluzie la apropierea dintre Viktor Orban și Vladimir Putin.

„Rușilor, plecați acasă! Maghiarilor, veniți acasă!“, a scris Alex Soros.

În ultimii ani, în ciuda războiului dus de Rusia în Ucraina, Viktor Orban a păstrat o relație apropiată cu președintele Vladimir Putin și a fost văzut ca un cal troian al liderului de la Kremlin în interiorul Uniunii Europene. În repetate rânduri, Orban a blocat ajutoarele europene pentru țara aflată în război și sancțiunile împotriva Federației Ruse. De asemenea, premierul ungar a continuat să importe energie ieftină din Federația Rusă.

