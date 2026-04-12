Cine este Peter Magyar, liderul Tisza

Peter Magyar, liderul formațiunii de opoziție Tisza, a devenit în doar doi ani principalul rival al premierului Viktor Orbán și politicianul care a reușit să zdruncine cei 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară.

Primul adversar credibil din ultimul deceniu

La 45 de ani, avocat și europarlamentar, Magyar a intrat în alegerile parlamentare de duminică drept primul adversar credibil al lui Orbán din ultimul deceniu.

Magyar a fost membru al Fidesz încă din 2002 și a ocupat, timp de peste 20 de ani, diverse funcții în instituțiile statului, inclusiv posturi diplomatice la Bruxelles și poziții de conducere în agenții publice.

Legături strânse cu Fidesz și cercul puterii

Multă vreme a fost considerat un apropiat al puterii de la Budapesta, iar până în 2023 a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile-cheie ale Fidesz și fost ministru al Justiției.

În 2024, Peter Magyar a fondat partidul Tisza, o formațiune politică nouă care a reușit să obțină aproximativ 30% din voturi la alegerile europarlamentare din Ungaria.

Un electorat divers și nemulțumit

De atunci, partidul a reușit să atragă un electorat eterogen, de la conservatori dezamăgiți de Fidesz și tineri proeuropeni, până la alegători preocupați în principal de inflație, corupție, nivelul de trai și problemele din sistemul de sănătate.



