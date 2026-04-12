Cine este Peter Magyar, liderul Tisza

€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Data actualizării: 22:59 12 Apr 2026 | Data publicării: 22:58 12 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Peter Magyar, liderul Tisza, a devenit în doar doi ani principalul rival al lui Viktor Orbán și a zdruncinat dominația de 16 ani a Fidesz.

Peter Magyar, liderul formațiunii de opoziție Tisza, a devenit în doar doi ani principalul rival al premierului Viktor Orbán și politicianul care a reușit să zdruncine cei 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară.

Primul adversar credibil din ultimul deceniu

La 45 de ani, avocat și europarlamentar, Magyar a intrat în alegerile parlamentare de duminică drept primul adversar credibil al lui Orbán din ultimul deceniu.

Magyar a fost membru al Fidesz încă din 2002 și a ocupat, timp de peste 20 de ani, diverse funcții în instituțiile statului, inclusiv posturi diplomatice la Bruxelles și poziții de conducere în agenții publice.

Legături strânse cu Fidesz și cercul puterii

Multă vreme a fost considerat un apropiat al puterii de la Budapesta, iar până în 2023 a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile-cheie ale Fidesz și fost ministru al Justiției.

În 2024, Peter Magyar a fondat partidul Tisza, o formațiune politică nouă care a reușit să obțină aproximativ 30% din voturi la alegerile europarlamentare din Ungaria.

Un electorat divers și nemulțumit

De atunci, partidul a reușit să atragă un electorat eterogen, de la conservatori dezamăgiți de Fidesz și tineri proeuropeni, până la alegători preocupați în principal de inflație, corupție, nivelul de trai și problemele din sistemul de sănătate. 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

peter magyar
ungaria
alegeri ungaria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 50 minute
Cine este Peter Magyar, liderul Tisza
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Rezultate alegeri Ungaria. Primele reacţii: Nicușor Dan spune că mesajul ungurilor a fost clar și puternic
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Netanyahu susține că Israelul a eliminat amenințarea unei invazii din Liban
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Zeci de persoane ucise în lovituri lansate de avioane militare în nord-estul Nigeriei
Publicat acum 4 ore si 33 minute
Sinner, noul lider ATP după victoria în finala de la Monte Carlo cu Alcaraz
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 48 minute
Live Text/ Rezultate alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victorie
Publicat acum 15 ore si 31 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44.Trump anunţă o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Nouă din Berbec! Daniela Simulescu, previziuni pentru 13-19 aprilie 2026
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Alegerile din Ungaria, importante pentru Europa. Bogdan Chirieac avertizează: "Sper să nu fie ca în România în 2024"
Publicat acum 14 ore si 55 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close