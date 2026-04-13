Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România

Peter Magyar a repurtat o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria duminică în faţa naţionalistului Viktor Orban.

„Am eliberat Ungaria!“, a spus la sfârşitul serii Peter Magyar, de pe o estradă instalată pe malul Dunării, pe fundalul emblematicei clădiri a Parlamentului ungar, în uralele a zeci de mii de susţinători, dintre care unii au lansat focuri de artificii.

„Împreună am făcut să cadă regimul Orban!“, a declarat el, după ce a mers prin mulțime cu drapelul Ungariei în mână.

După procesarea a 96.89% din voturi, numărul de mandate obţinute este de 138 pentru formațiunea TISZA, 55 pentru Fidesz și 6 pentru Mi Hazánk.

Care va fi politica pe care o va duce Peter Magyar

Victoria lui Peter Magyar și a formațiunii TISZA la alegerile parlamentare din Ungaria a fost analizată, luni dimineață, la B1TV, de Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România. Jurnalistul consideră că „o victorie a opoziției era foarte greu de realizat, în condițiile în care opoziția nu pleca niciodată cu șanse reale, cu șanse egale, iar puterea era mereu în pole position“.

„Victoria lui Peter Magyar nu a fost una la mustață, Viktor Orban nu a ieșit să spună că alegerile au fost fraudate, ci a fost o victorie în care TISZA a obținut două treimi. Peter Magyar poate modifica Constituția, exact cum a făcut Viktor Orban (n.r. la un an după ce a venit la putere, în 2011)“, a explicat Tudor Curtifan.

„Nu vom avea o revoluție în sensul în care și-o imaginează unii lideri europeni, pentru că Peter Magyar vine din Fidesz. Chiar dacă are un ton total diferit, mesajele și platforma sa au la bază inclusiv platforma aceasta patriotică, inclusiv problemele reale pe care le are Uniunea Europeană, cum ar fi migrația.

În al doilea rând, Peter Magyar a câștigat după 16 ani de corupție pe care Viktor Orban a alimentat-o în Ungaria. A fost o furtună perfectă“, a mai precizat jurnalistul, adăugând că Viktor Orban „a creat un sistem care până la urmă l-a înghițit“. În plus, Peter Magyar a rupt din electoratul mai moderat al lui Viktor Orban inclusiv „prin carisma sa“, fiind pentru prima dată „când Viktor Orban se confruntă cu un candidat carismatic, un candidat care a avut capacitatea de a coagula o opoziție în jurul său“.

Politica Ungariei față de Ucraina și beneficiul uriaș pentru România

Tudor Curtifan nu se așteaptă „sub nicio formă ca Ungaria să schimbe politica la 180 de grade“, mai ales în ceea ce privește migrația și multe alte politici de stânga promovate de mulți lideri europeni, „dar va exista o schimbare în raportarea Ungariei la ajutorul pentru Ucraina“.

„Probabil că împrumutul va fi deblocat, însă cred că Peter Magyar va menține poziția lui Viktor Orban: „Fără trupe în Ucraina“. Va fi o poziție mai relaxantă în favoarea Ucrainei, dar nu va fi un guvern maghiar care va pune totul pe masa Ucrainei“, a spus Tudor Curtifan.

„Pentru România există însă o componentă foarte importantă și anume Republica Moldova. Viktor Orban a blocat procesul de negociere al Ucrainei la Uniunea Europeană, iar în acest proces de negociere, Republica Moldova era în același compartiment cu Ucraina. Eu cred cu siguranță că Peter Magyar va debloca acest program de negociere, care nu va fi accelerat, dar va fi deblocat. Ăsta e un lucru foarte bun.

Cred că mandatul lui Peter Magyar va avea o poziție de dialog, foarte binevenită, dar nu va fi o supunere a Budapestei față de Bruxelles. Peter Magyar a fost votat de foarte mulți oameni care în trecut au votat Fidesz, deci va păstra aceeași direcție, însă va schimba tonul“, a concluzionat Tudor Curtifan.

Are o majoritate în parlament care i-ar da posibilitatea, într-un miraj al puterii, să se îmbete cu această structură, sau posibilitatea unei reforme constituționale reale. Vom vedea care va fi direcția“, a concluzionat Tudor Curtifan.